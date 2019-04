Aucas se alista para jugar ante Toreros y luego contra Barcelona SC

LEA TAMBIÉN

Coincidencialmente, a Aucas le tocó enfrentar en el lapso de cuatro días, a dos rivales de la misma casa: el miércoles 24 de abril del 2019, el cuadro oriental se medirá con Toreros, en el inicio de la Copa Ecuador. En tanto, el sábado 27 de abril, el rival será Barcelona SC, por el torneo local.

La gran pregunta en el equipo oriental es cómo afrontar la doble competencia. “La verdad es que el cuerpo técnico aún no nos ha dicho quién jugará el miércoles. Si me preguntas a mí, creo que la Copa Ecuador debería ser un espacio para que jueguen los futbolistas que no tienen muchos minutos en el torneo local”, razonó el volante Matías Duffard.

En el equipo oriental continúan lamentándose por la falta de definición de sus delanteros. El sábado, el elenco indio empató con el cuadro ‘cebollita’.



“Debemos seguir mejorando nuestra producción, con el funcionamiento del equipo. Pero este es un torneo largo y hay que estar cada vez mejor”, dijo el técnico Eduardo Favaro.