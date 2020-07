Aucas anunció la incorporación del extremo argentino Lisandro Alzugaray

LEA TAMBIÉN

Aucas sigue sumando refuerzos previo a la reanudación de la LigaPro. El club capitalino anunció la tarde del domingo 5 de julio del 2020 la contratación del extremo argentino Lisandro Alzugaray.

La información la compartió el `Ídolo del Pueblo` a través de Twitter, mediante una fotografía en la que se observa al futbolista firmando el contrato con el club. Alzugaray nació el 17 de abril de 1990 en Viale, un municipio ubicado en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Sus primeros pasos como profesional los dio en el Atlético Paraná en el 2009. También jugó en el Chaco For Ever, Newell`s Old Boys y en Central Córdoba, su último club antes de vincularse a las filas de ‘Papá’.



Esta será su segunda experiencia internacional. Entre enero y septiembre del 2017 militó en el San José de Oruro. Con los bolivianos actuó en 18 compromisos y marcó seis goles.



‘Licha’, como es apodado el argentino de 30 años, destaca por su velocidad, clase, buena lectura de juego y por su movilidad en el frente de ataque. Puede ser una alternativa para el DT Darío Tempesta.



Alzugaray se suma a su compatriota Leonel Galeano, defensa central; al atacante ecuatoriano Alejandro Cabeza; y al guardameta de 25 años José Cárdenas como las nuevas incorporaciones del plantel oriental para lo que resta de temporada.