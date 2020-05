La actividad deportiva en diferentes disciplinas retorna con protocolos y medidas preventivas por el covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El estadounidense Reilly Opelka y el polaco Hubert Hurkacz obtuvieron este viernes 8 de mayo victorias en la primera jornada del UTR Pro Match Series, el primer minitorneo con tenistas de alto nivel que se disputa en Estados Unidos en medio de la pandemia de coronavirus. El regreso de la actividad fue en medio de medidas de seguridad.

Hurkacz (número 29 del ranking ATP) derrotó al estadounidense Tommy Paul (57) por 4-2 y 4-0 y Opelka (39) al serbio Miomir Kecmanovic (47) por 4-3 y 4-0 en los primeros juegos del evento, celebrado sin espectadores en un club privado de West Palm Beach (estado de Florida) .

La jornada del viernes incluye otros dos partidos: Opelka ante Paul y Hurkacz ante Kecmanovic.



Con cuatro jugadores del top-60 del ranking ATP, este evento marca el reinicio del tenis de primer nivel en Estados Unidos, si bien los circuitos ATP (masculino) y WTA (femenino), suspendidos desde marzo, no tienen previsto retomar sus temporadas hasta mediados de julio como mínimo.

Los jugadores de la NBA regresaron a los entrenamientos este 8 de mayo

La NBA retoma los entrenamientos con medidas preventivas



Casi dos meses después de la suspensión de la temporada por el nuevo coronavirus, jugadores de la NBA pisaron de nuevo las canchas este viernes para entrenamientos voluntarios bajo estrictas medidas de seguridad.



La NBA había dado la luz verde para estas prácticas a partir del viernes, pero pocos equipos tenían planeado dar este paso en el primer día. El primero en confirmar que reabrió sus instalaciones fueron los Cleveland Cavaliers, que publicaron en sus redes sociales una fotografía de su alero turco Cedi Osman en la pista con el mensaje: “Es genial estar de vuelta”.



La franquicia no ha dado por ahora más detalles del entrenamiento. Joe Vardon, periodista basado en Cleveland del medio digital The Athletic, señaló que entre los jugadores que se iban a ejercitar están también Kevin Love, Larry Nance Jr. y Ante Zizic.



La vuelta a los entrenamientos, que tienen un formato individual y con muchas limitaciones, es un pequeño primer paso en el objetivo de reanudar la temporada de la NBA, suspendida indefinidamente el 12 de marzo cuando faltaban 259 juegos por disputar además de los playoffs.



Pero alrededor de la mitad de los equipos no tienen esa oportunidad ya que se encuentran en estados donde los protocolos de prevención frente a la pandemia de COVID-19 impiden estas actividades deportivas.



Del resto, apenas los Cleveland Cavaliers, los Portland Trail Blazers y los Denver Nuggets habían manifestado su intención de reabrir el primer día. Los Nuggets, sin embargo, finalmente prefirieron esperar al próximo lunes para reabrir de nuevo, informó el reputado periodista de ESPN Adrian Wojnarowski.



Otros equipos también han dejado la vuelta a los entrenamientos para la próxima semana o incluso más allá, como Atlanta Hawks, Houston Rockets, Miami Heat o Utah Jazz.

La Liga surcoreana comenzó la actividad entre extremas medidas de seguridad para evitar contagios. Tomado de Internet

La liga surcoreana vuelve a puerta cerrada



La liga de Corea del Sur contó este viernes con un grado de exposición internacional sin precedentes: el mundo del fútbol, sediento de partidos desde que a mediados de marzo se pararan las competiciones por la pandemia del nuevo coronavirus, siguió con interés el inicio de la nueva temporada de la K-League.



Para hacer olvidar que los 42 477 asientos del estadio de Jeonju debían quedar vacíos, como medida contra el covid-19, los responsables del fútbol surcoreano hicieron emitir a intervalos regulares grabaciones con cánticos de los hinchas del club local, el Jeonbuk Motors.



Solamente la tribuna de prensa estaba ocupada en este estadio, que acogió tres partidos del Mundial de 2002. Para compensar las gradas que estaban vacías se podía leer en las mismas mensajes como #CíUíSOON (hasta pronto) o “STAY STRONG” (manteneos fuertes) .



Dos meses después de la fecha prevista inicialmente, el duelo enre los Jeonbuk Motors, vigentes campeones, y los Suwon Bluewings, vencedores de la última Copa de Corea del Sur, terminó con victoria 1-0 para los primeros.