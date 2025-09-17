Ocho años después de su retirada, anunciada al mundo en agosto de 2017, el jamaiquino Usain Bolt, el plusmarquista mundial de los 100 (9.58) y 200 metros (19.19), sigue siendo un ícono global.

Usain Bolt es un referente del atletismo, y sus apariciones públicas continúan generando gran expectación. El carismático jamaiquino, de 39 años, se muestra cercano a los aficionados que lo ven como una leyenda viviente.

Más noticias:

La nueva normalidad de Usain Bolt

En su conversación con medios internacionales durante el Mundial de Atletismo de Tokio, el exvelocista compartió sus reflexiones sobre el talento y el futuro del atletismo.

A pesar de los avances en la tecnología y las zapatillas, insiste en que el talento sigue siendo el factor más importante para la progresión de los atletas.

En su opinión, la generación que compitió con él era más talentosa, lo que explica por qué sus récords aún se mantienen.

Te puede interesar: Usain Bolt cava la tumba de su amigo Germaine Mason, muerto en accidente

Sobre la nueva camada de atletas jamaiquinos, como Oblique Seville y Kishane Thompson, se mostró optimista, pero cauteloso. Aconsejó a los jóvenes que, además de su talento, la ejecución y la fortaleza mental son cruciales.

Recordó la importancia de la confianza en uno mismo, una cualidad que él cultivó a través de años de trabajo duro, y que considera vital para triunfar bajo la presión de las grandes competiciones.

El jamaiquino rememoró el momento que cambió su vida en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. “Fue un gran momento. Gané tres oros y la forma en que el mundo me recibió lo cambió todo”, afirmó.

Usain Bolt tiene un nuevo rival

Sin embargo, a pesar de su estatus inigualable en el deporte, el propio Usain Bolt reveló un detalle sorprendente sobre su condición física actual. En un tono honesto y con su característico sentido del humor, admitió que la vida post-retiro ha traído consigo una inesperada realidad.

“Tengo que empezar a correr porque cuando subo las escaleras me quedo sin aliento“, reconoció la leyenda en una declaración que lo pone más cerca de la cotidianidad de una persona cualquiera.

Te puede interesar: Un momento histórico, la hora y fecha de la última carrera de Usain Bolt

Esta nueva faceta contrasta con la imagen del atleta imbatible que dominó las pistas. Su confesión sobre su falta de aliento al subir escaleras ha resonado, demostrando que la vida después del deporte profesional es un desafío diferente.

Aunque aún mantiene una rutina de gimnasio, reconoce la necesidad de volver a correr para recuperar su resistencia. Su día a día ahora se centra en su familia, llevando a sus hijos a la escuela y disfrutando de pasatiempos más relajados, como ver películas o armar Legos.

Información externa: Usain Bolt

D-bate: