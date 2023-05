Mujeres ecuatorianas que inspiran a otras a correr

Margarita Balseca (arriba, segunda a la izq.), con algunas integrantes del grupo Ruta 42. Foto: Fotos: Diego Pallero / EL COMERCIO

Margarita Balseca es una de las primeras corredoras en llegar a las prácticas -en las madrugadas- y suele ser también una de las últimas en retirarse de la pista.

Madre de tres hijos, es considerada una de las atletas más disciplinadas y constantes del grupo Ruta 42, que agrupa a unos 60 corredores, hombres y mujeres de toda edad.

“Me encanta correr, esa es la verdad”, asegura Margarita, de 71 años y quien tiene también tres nietos.

Se inició en el atletismo hace tres décadas. Después de cumplir los 40 años, se animó por caminar alrededor del parque. “Empecé a correr por casualidad y no ha habido quién me saque desde entonces. La verdad me enamoré de correr”, asegura la ecuatoriana, que logró clasificarse en dos ocasiones a la Maratón de Boston aunque por distintas razones no pudo ir a correr en esa icónica prueba.

Perseguir los sueños

“Las mujeres nunca deben renunciar a lo que quieren, nunca es tarde para empezar”, asegura Margarita Balseca en una entrevista realizada en el 2022 en un podcast del grupo Ruta 42.

“Cuando me ven correr piensan que nací atleta. La verdad, cuando llegué a los 40 años no me gustaba hacer ningún deporte”, señala.

Margarita se siente contenta por los logros alcanzados en el atletismo. Ha corrido en la gran mayoría de pruebas pedestres en el país, incluida la tradicional Quito Últimas Noticias 15K Adidas.

En los últimos años incluso se ha acostumbrado a subirse constantemente a los distintos podios.

Fruto de su esfuerzo y constancia, en sus estanterías sobresalen las medallas de 10 maratones completadas en Buenos Aires, Lima, Berlín, Valencia y otras ciudades.

“Es una muy buena atleta, para la edad que tiene es una dura”, asegura el entrenador Raúl Ricaurte, quien la ha guiado en sus retos.

Margarita Balseca Salas cumplirá 72 años en julio. Ella afirma que continuará corriendo mientras le queden fuerzas.

‘No hay límites, no hay edades’

A Romy Vásconez le encanta correr y también nadar.

Madre de tres hijos, se considera una persona apasionada por el deporte que se da tiempo para todo.

Vende productos naturales para la salud y también administra su hogar. “Estoy pendiente de todo; cocino, hago la limpieza, soy asistente contable… La verdad me doy tiempo y me encanta empezar el día con energía… Me gusta mirar el amanecer corriendo en La Carolina o en el Metropolitano”, cuenta la deportista de 51 años.

Romy Vásconez (segunda, der.) en una práctica en La Carolina. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Romy empezó a correr cuando tenía unos 33 años de edad.

Quería mejorar su salud y desde el primer día encontró gran motivación al correr.

Entre sus muchas medallas y trofeos hay dos que atesora. Son las preseas de la Maratón de Berlín y del Oceanman de Manta (maratón acuática de 10 km en el mar).

“Soy feliz solo con pensar que puedo cambiar la vida de alguien. Solo quiero ser inspiración para otros porque el deporte no tiene edad, todo está en la mente y en el corazón”, afirma.

Para Romy, competencias como la Quito Últimas Noticias 15K Adidas motivan a las personas para retarse a sí mismas y empezar a cambiar sus vidas.

Por eso estará el 11 de junio en la línea de partida. Ella fue una de las primeras inscritas para la carrera que llega a su edición número 60.

“Ahora mi vida es correr, nadar, ir al gimnasio y hacer un poco de bicicleta. Haré deporte hasta que mi corazón deje de latir. No soy élite pero lo que me propongo lo logro. Mi familia es mi inspiración”, asegura Romy Vásconez.

La Quito Últimas Noticias 15K Adidas

La edición 60 de la Quito Últimas Noticias 15K Adidas será el 11 de junio del 2023.

La ruta será la tradicional, que empezará en los exteriores de EL COMERCIO, en el sector de San Bartolo, para finalizar en el estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de la capital.

Los participantes pasarán también por las calles del Centro Histórico.

Las inscripciones serán hasta el 14 de mayo del 2023. Están abiertas en los locales Marathon Sports, en centros comerciales.

Además, en la página www.quitoultimasnoticias15k.ec.

La camisetaserá Adidas.

