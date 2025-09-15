El atleta sueco Armand Duplantis, de 25 años, volvió a hacer historia en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 al romper por decimocuarta vez el récord mundial de salto con pértiga, esta vez superando la barra en 6,30 metros, una altura descomunal que lo consolida como uno de los más grandes en la historia del atletismo.

Armand Duplantis en el Mundial de Tokio

Con esta nueva hazaña, Duplantis no solo se quedó con su tercer oro mundial al aire libre, sino que dejó claro, una vez más, que no tiene rivales.

La pértiga, considerada por muchos como la prueba más compleja del atletismo junto al lanzamiento de martillo, exige una combinación de velocidad, agilidad, técnica y fuerza que el sueco domina con una precisión milimétrica.

El récord del mundo

El salto que rompió el récord llegó en su tercer intento, cuando el oro ya estaba asegurado por encima del griego Emmanouil Karalis (plata con 6,00 m) y el australiano Kurtis Marschall (bronce con 5,95 m). El estadio en Tokio estalló en ovación al ver al escandinavo volar por encima de la altura mágica.

“Estoy tan feliz que no encuentro palabras. Sentía que el récord estaba dentro de mí y sabía que Tokio era el lugar para lograrlo. Disfruté cada momento aquí”, declaró Duplantis en zona mixta tras la competencia.

El palmarés de Duplantis

Con este nuevo título, su palmarés es simplemente asombroso: dos oros olímpicos, seis títulos mundiales (tres al aire libre y tres bajo techo), cuatro europeos y 41 victorias en la Liga Diamante, donde ha ganado el ‘diamante’ cinco veces.

La jornada también tuvo otra sorpresa: el neozelandés Geordie Beamish ganó los 3.000 metros con obstáculos al vencer por solo siete centésimas al favorito, el marroquí Soufian El Bakkali.

Duplantis no tiene límites. Cada salto lo acerca más al olimpo del atletismo.

