Once marchistas disputan seis ­cupos disponibles para Tokio 2020

Cada año la disputa por los cupos a los eventos de marcha más importantes del mundo se tornan competitivos en el país. Este año que se desarrollarán los Juegos Olímpicos, esa rivalidad crece, pues Ecuador solo llevará a nueve marchistas y tres cupos ya están llenos.

Según el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) ya están clasificados Daniel Pintado, Andrés Chocho y Glenda Morejón en los 20 km marcha. Hasta mayo se definirán los cupos restantes en competencias nacionales e internacionales.



La Federación Ecuatoriana de Atletismo ya tiene un plan hasta Tokio. El sábado se ­disputará en Macas el campeonato nacional para conformar la selección que participará en el Sudamericano de Lima.



El torneo de Perú se efectuará en marzo y los marchistas podrán sumar puntos para el ‘ranking’ mundial, pues a los Olímpicos se podrá clasificar por ubicación en el escalafón o por la marca requerida.



El segundo gran evento será el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos en Minsk, Bielorrusia, que se desarrollará entre el 2 y 3 de mayo.

“Cuando vi a Jefferson Pérez ganar la medalla de plata, en los Olímpicos de Pekín 2008, dije: yo también quiero estar allí. Me he entrenado y he batallado por ser un atleta olímpico y no me voy a dar por vencido”, detalló Jonathan Amores.

El atleta de 21 años no pudo asistir a los Juegos Panamericanos 2019 y tampoco al Mundial de Atletismo. La prueba de los 20 km tuvo a cinco atletas peleando los tres cupos de la Selección y él quedó al margen, pese a aquel viaje que hizo a México, donde realizó un sorteo para conseguir dinero y buscar la clasificación a esas competencias.



“Con mi entrenador decidimos que este año voy a incursionar en los 50 km. Es un cambio que lo estamos asimilando. Ya hice el primer control de 35 km y los tiempos nos proyectan a lograr una marca de 3 horas y 40 minutos”, detalló muy ilusionado.



En los 50 km, Ecuador aún no tiene marchistas clasificados. El gran favorito es Claudio Villanueva, campeón en los Juegos Panamericanos de la distancia y Andrés Chocho que pretende lograr la marca, pero tiene una disyuntiva pues en los olímpicos la prueba de 20 km y de 50 km será a día seguido, y no con el intervalo de una semana. Así que deberá escoger una distancia.



Otro atleta es David Velásquez, que registra 04:08.32 y ocupa el puesto 124 en la clasificación mundial. Debe mejorar su marca pues solo estarán solo 60 marchistas en Tokio.

En los 20 km, en damas y varones, existen más de cinco atle­tas para tres cupos. En la rama femenina está clasificada Glenda Morejón, con el tiempo de 01:25.29.



Magaly Bonilla y Karla Jaramillo ocupan el puesto 49 en el ranking; y Maritza Guamán en el 72. Paola Pérez y Johana Ordóñez no tiene ubicación, porque en los últimos años participaron en la prueba de 50 km, que no fue incluida en la agenda olímpica.



En varones, con la clasificación de Pintado y Chocho quedaría un cupo disponible para David Hurtado o para Mauricio Arteaga.



“En el ranking estoy en el puesto 17, soy el atleta ecuatoriano mejor ubicado, pero aún no tengo la marca. La intentaré en Portugal o en España. Creo que eso hará también Mauricio Arteaga”, detalló Hurtado, de 21 años.



El marchista quiteño se entrena en la pista Los Chasquis y dice estar listo para su primer reto, el campeonato nacional del fin de semana. El año pasado alcanzó el primer lugar y en el Sudamericano ganó la medalla de plata.



“Pero este año es olímpico y nadie va a regalar nada. Queremos ir en orden ascendente para lograr un mejor rendimiento”, concluyó Hurtado.