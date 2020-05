Las reuniones de la Liga de Diamante de Zúrich, Londres y Rabat fueron anuladas

LEA TAMBIÉN

La final de la Liga de Diamante, en Zúrich, y las reuniones de Londres y Rabat fueron anuladas debido a la pandemia del coronavirus, mientras que otras reuniones del circuito más importante del atletismo mundial, aplazadas por la crisis sanitaria, fueron reprogramadas a septiembre y octubre.

Ninguna reunión de la Liga de Diamante, cuyo inicio debía darse el 17 de abril del 2020 en Doha (Catar) , podrá desarrollarse de este modo antes de mediados de agosto.



“La Liga de Diamante de 2020 no será una serie de eventos estructurados hacia una final, como era habitualmente el caso. Debido a los actuales distanciamientos en el entrenamiento y las posibilidades de viajar, es imposible asegurar reglas de juego y un sistema de clasificación equitativos en 2020”, precisa la Liga de Diamante en un comunicado.



“Los atletas no ganarán por tanto puntos en Liga de Diamante esta temporada y no habrá una sola final de 24 disciplinas en Zúrich como estaba previsto”, añade el texto.



“Cada organizador de reuniones examinará y anunciará el formato de su competición, y las disciplinas incluidas, dos meses antes de la manifestación con el fin de poder trabajar con las condiciones en vigor fijadas por su gobierno”, concluye la Liga de Diamante.

Tres reuniones han sido anuladas: Rabat (31 de mayo) , Londres (4 de julio) y la final de Zúrich (9-11 de septiembre) , por lo que el circuito podría comenzar el 14 de agosto en Mónaco, seguido de las reuniones de Gateshead (16 de agosto) y de Estocolmo (23 de agosto) .



Otras reuniones han sido aplazadas a septiembre: Lausana (el 2), Bruselas (4), París (6), Roma/Nápoles (17) y Shangái (19), mientras que otras se disputarán en octubre, como Eugene (4), Doha (9) y una reunión en China (17), en un lugar a determinar.



La reunión de Oslo, de la Liga de Diamante, que tendrá lugar el 11 de junio, modificó su formato para aproximarse a una exhibición.