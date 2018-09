La IAAF establece varias vías de clasificación a Mundiales de Doha-2019

LEA TAMBIÉN

Invitaciones, mínimas, y sobre todo una nueva clasificación mundial: la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) publicó este viernes los criterios de clasificación para los Mundiales 2019 de atletismo de Doha (Catar) , con diferentes vías de acceso posibles.

La principal novedad es el recurso a un sistema de clasificación mundial parecida al existente en tenis o en golf, que atribuirá puntos a cada actuación realizada, ponderada por la importancia de la competición.



Este sistema, que recuerda al utilizado entre 2001 y 2006, aún no ha sido implantado oficialmente por la IAAF, que indicó a la AFP que está en fase de ser explicado a los atletas.



La IAAF confirmó este viernes en un comunicado que los atletas mejor clasificados lograrán el billete a los Mundiales 2019 de Doha (27 septiembre-6 octubre) .



Con el nuevo sistema, la federación internacional espera evitar la posibilidad de que los mejores atletas se vean privados de los Mundiales o de los Juegos Olímpicos por un fracaso puntual en sus campeonatos nacionales, que sirven como criterio de selección en algunos países como Estados Unidos.



En 2016, por ejemplo, la especialista en vallas Kendra Harrison solo fue cuarta en el campeonato estadounidense en los 100 metros vallas, y no logró su billete para los Juegos de Río, mientras que tres semanas después superaba el récord del mundo de la distancia (12 segundos y 20 centésimas) .



La segunda puerta de entrada a los Mundiales será la invitación: estas serán atribuidas a los campeones del mundo, a los ganadores de la Liga de Diamante o a los líderes de los circuitos específicos (martillo, marcha, pruebas combinadas) .



Por último, el sistema clásico de las mínimas sigue vigente, según los criterios de la IAAF.



Cada país tendrá derecho a un máximo de tres atletas por disciplina (cuatro si uno de ellos cuenta con una invitación) .



Si un país no tiene ningún clasificado, tendrá la posibilidad de inscribir a uno o una atleta.