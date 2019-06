Glenda pide ser recategorizada en el Plan de Alto Rendimiento; su entrenador no recibe sueldo

LEA TAMBIÉN

Glenda Morejón, campeona ecuatoriana de los 20 kilómetros marcha en España, continuó con los entrenamientos en la pista de tierra del Colegio Ibarra, en Imbabura.

Rodeada de los estudiantes de la institución educativa que cumplen con las tareas de la materia de educación física, con su compañera marchista Karla Jaramillo, y la guía de su entrenador Giovan Delgado, se entrenó en la mañana del jueves 13 de junio del 2019 en la pista. Hacía mucho frío y un fuerte viento, por lo que la ecuatoriana que sorprendió a la élite de la marcha decidió no quitarse la chompa para sus entrenamientos.



Volvió a las prácticas con la mira en otra competencia de renombre, el Mundial de Atletismo de Doha, el 27 de septiembre y el 6 de octubre. “Si Dios quiere y traemos otra medalla”, dijo su entrenador.



A Glenda, quien se desvaneció tras llegar a la meta en la Coruña donde ganó el oro en su debut en los 20 km marcha, ahora ya la reconocen más en las calles. Le felicitan y le piden que siga adelante.



Glenda ahora sueña con obtener una medalla de oro olímpica. Ya obtuvo la marca para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, para ello, se entrena con disciplina y ahínco con la instrucción del entrenador Delgado, quien no recibe ningún salario de la Federación Deportiva del Carchi o del Gobierno.



El técnico trabaja con sus propios recursos en la guía de Glenda y otros atletas. Solo se sostiene con su sueldo de profesor, que bordea los USD 700.



El técnico forma a los talentos de la provincia en la escuela de atletismo Tarquino Jaramillo, que funciona con sus recursos y el apoyo de los padres de los deportistas. Él estuvo emocionado al ver a Glenda con la medalla de oro en la pista. “Tanto trabajo de todos estos años se vio reflejado en esa medalla”, dice el técnico que estuvo con la atleta en España, con quien fue a comprar una chompa para el frío pues allá esperaban un clima caluroso.

Glenda Morejon junto a su entrenador Giovan Delgado en una de las prácticas en Ibarra.



La imbabureña se acuerda de esa anécdota y está feliz, aunque con sus logros considera que debería tener un gesto positivo de las autoridades públicas. En este caso, al estar ya clasificada a los Olímpicos, estima que debería mejorar su categoría en el Plan de Alto Rendimiento.



“Ya cumplí con la marca de los 20 kilómetros para poder ser recategorizada. ¡No puede ser posible que esté en la categoría más baja! Estaba anhelando hacer la marca de los 20 kilómetros para que me recategoricen y así tener el apoyo necesario para seguir preparándome para lo que se viene”, indica la deportista de 19 años.



Por su actual categoría recibe cerca de USD 500 para sus gastos de entrenamiento diarios en Ibarra, sus desplazamientos. Su ilusión es conseguir más logros para obtener mejores ingresos y ayudar a su madre.



Su entrenador está orgulloso del avance de la deportista, aunque dice que ahora no hay que saturarla. Por ello, indicó que la marchista no irá a los Juegos Panamericanos de Lima. Sí estará en el Mundial de Doha. Irá con Karla Jaramillo, su amiga y compañera de entrenamientos quien también está clasificada a los Olímpicos de Tokio. Ella también se entrena con Giovan Delgado, formador de medalllistas y quien sueña que otro ecuatoriano gane una presea olímpica como lo hizo Jefferson Pérez.