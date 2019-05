Bernardo Sevilla correrá por vigésima ocasión la Quito-Últimas Noticias 15K

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Bernardo Sevilla correrá la Últimas Noticias 15K por vigésima ocasión. “Todo quiteño debe participar al menos por alguna ocasión. La experiencia es increíble, se siente el calor de la gente y el paso por el Centro Histórico es espectacular”, detalla este ultramaratonista.

Sí, es un deportista de 48 años, que participa en competencias de largas distancias en la modalidad trail. Corre cada año, entre cinco o seis carreras de más de 50 km y hasta 130 km en el país y en el exterior, “pero siempre hago un espacio en mi agenda para la Últimas Noticias. Corrí por primera ocasión en la edición 40, estaré en la 59. Le tengo un cariño especial porque fue la competencia con la que inicié mi carrera deportiva”.



Si bien practicó motociclismo, velerismo, andinismo y ciclismo en su etapa adolescente, para correr la 15K siguió un proceso de entrenamiento que le dio resultado. “Luego, dejé el asfalto y pasé a la montaña”.



Corre la Últimas Noticias en compañía de su esposa, Tamara, pero en esta edición, el grupo será más grande. “Se unen mis compañeros del colegio. Hace 30 años nos graduamos, y este año hubo varios desafíos en el grupo, así que vienen 12 compañeros del Isaac Newton, que empezaron a entrenar por primera vez”.



Fue Sevilla quien les empujó a correr, pues en sus redes sociales motiva la práctica deportiva a todo nivel y en cualquier disciplina “porque transforma muchas vidas”.

De la Últimas Noticias dice que es una competencia para correr con mucha cabeza. “Se debe tener cuidado en la salida y empezar a correr al ritmo en el que se ha entrenado. Lo he vivido y he pagado la consecuencia de haber iniciado a correr al ritmo de los atletas más rápidos. Ese esfuerzo inicial pasa factura”.



Conoce el recorrido de memoria, por eso dice que hay que llegar hasta la Avenida 5 de Junio con fuerza, “porque nos encontramos con la primera cuesta, que es dura. Hay que pasar con mucha paciencia el Centro Histórico, porque las calles son angostas”.



Aconseja a los debutantes poner atención en el tramo que va desde el Banco Central hasta el parque El Arbolito, “es una zona de cuestas, que no se notan, pero desgastan. De ahí se vienen las largas en la avenida 6 de Diciembre y de la República. En los kilómetros finales, la gente es la que empuja, el aliento motiva a seguir hasta la meta del estadio”.



Cada día se entrena entre una y dos horas. Prefiere hacerlo en los parques de Quito: La Carolina, Metropolitano Guangüiltagua, el Chaquiñán. Los fines de semana aprovecha para entrenarse por los senderos y montañas, aumenta el tiempo, kilómetros y desnivel, por ello va al Ilaló, Lumbisí y el Ruco Pichincha.

Lo hace con sus tres perros, Pancer, Cía y Chasqui, este un mestizo al que lo bautizó así porque corre a su lado hasta 45 kilómetros. “Es un verdadero chasqui”. Recomienda a quienes se entrenan con sus mascotas, siempre llevar hidratación para los dos. “Y, antes de participar en carreras caninas, es importante entrenar también a la mascota”.



Adquiere 12 pares de zapatos al año, por el desgaste que demandan en los entrenamientos y las largas distancias de recorridos. Pone atención en sus características al momento de elegir el calzado, “pero más importante es fortalecer los músculos de las plantas de los pies, es algo que los atletas se olvidan. El fortalecimiento de músculos es fundamental para el atleta, porque eso ayuda a que las articulaciones no se afecten tanto”.



En marzo pasado corrió los 130K de Ushuaia, en Argentina, donde llegó 14 en la clasificación general.



Una segunda carrera hará en julio, pues el objetivo del año es la Ultrapireneos de 95 km, que se disputará en España, en octubre. Luego quiere hacer realidad un proyecto personal, que es una ultramaratón trasandina. Salir de Cayambe y llegar a Ingapirca, a través de los caminos ancestrales y coloniales. Serán 60 kilómetros.