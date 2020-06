Presidente del Atlético Mineiro justificó el fichaje de Alan Franco, a pesar de la crisis económica del club

LEA TAMBIÉN

En Brasil, el presidente del Atlético Mineiro ha sido fuertemenente criticado por haber concretado el fichaje del ecuatoriano Alan Franco, en medio de la pandemia del covid-19, que no solo ha repercutido en la salud del país, sino en su economía.

Sette Camara, presidente del club 'galo', respondió a los comentarios. Lo hizo en una entrevista con la emisora local Itatiaia. Ahí el máximo dirigente fue claro. Aseguró que siguieron al canterano del Independiente de Valle desde la Copa Sudamericana.



“Vamos a imaginar que Guga, que nos costó USD 1,7 millones, pero si mañana viene una propuesta de 5 o 6 millones, ¿cuánto ganará Atlético?”, manifestó el dirigente, haciendo referencia al proyecto del club de fichar jugadores como Franco.



Sobre los fichaje aseguró que es parte del proyecto del club contratar jugadores jóvenes para una posible valoración y venta. Para esto, cuenta con el apoyo de inversores. Es decir, el recurso de los socios no se puede utilizar para pagar deudas.



“Si no haríamos eso, no vamos a tener nuestra segundo ingreso más importante. Una es la de la televisión, que buena parte ya fue adelantada, y la otra es la transferencia de jugadores”, precisó Sette Camara.



Camara aclaró que vio a Franco en la Copa. Aseguró que fue una contratación acertada, por las cualidades del tricolor.



“Se trae un jugador como Alan Franco, de 21 años de edad, que quien siguió esa campaña de Independiente Del Valle en la Sudamericana 2019, sabe que el equipo giraba en torno a él”, sentenció.