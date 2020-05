En Atlético Mineiro llenan de elogios al mediocampista tricolor Alan Franco, de Independiente del Valle

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El mediocampista Alan Franco no para de recibir elogios desde Brasil. Alexandro Mattos, director deportivo de Atlético Mineiro, mencionó que el ecuatoriano tiene todas las características que un jugador necesita para encajar a la perfección en el esquema de Jorge Sampaoli.

El volante de 21 años brilló en la Copa Sudamericana 2019 con la camiseta del Independiente del Valle, motivó suficiente para llamar la atención del conjunto brasileño, en el que también milita Juan Cazares.



Su edad, rendimiento y proyección son algunos de los aspectos que, según Alexandro Mattos, despertaron el interés del cuadro de Belo Horizonte. Sobre todo, porque cumple con las expectativas del entrenador gaúcho.



“(Jorge) Sampaoli tiene una característica muy propia. Tal vez, en Brasil, no haya otro DT igual. Tal vez Jorge Jesús, pero aún veo algunas diferencias en la manera de pensar el fútbol. Y, por tener esa característica propia, necesita de este tipo de jugadores”, comenzó detallando para el portal digital Globoesporte.

“Alan (Franco) es un jugador moderno, quien lo vio jugando para Independiente lo sabe. Tiene óptima calidad técnica, al mismo tiempo tiene fuerza, juventud. No estamos solo viendo esta opción, Sampaoli trabaja intensamente y tiene una cantidad enorme de opciones para varios sectores del campo. Y Alan es una óptima opción y un jugador que encaja en aquello que él pide, pero no es el único”, añadió.

Según Mattos, Léo Sena, mediocampista del Goiás EC es otra de las opciones que manejan en caso de no concretarse lo del ecuatoriano.



La emergencia sanitaria por el covid-19, así como el factor económico podrían entorpecer las negociaciones en los próximos días, por lo que el dirigente no descarta otras alternativas para fortalecer el mediocampo del Mineiro.



“Si en algún momento las cosas no fluyen por el difícil momento que vivimos y aparece otro jugador, es otro el que va a venir y también será un jugador de calidad, que tenga todo lo que yo dije sobre Alan. Ahora necesitamos tener un poquito de tranquilidad”



Según aseguró Radio Liberade de Belo Horizonte hace una semana, Franco estaría cerca de vincularse con el ‘Galo’ con un contrato por cuatro años.



Solo faltaría definir el tiempo en los plazos de pago, pues ya habría un acuerdo económico entre clubes. Sin embargo, debido a su experiencia, el dirigente prefiere ser cauto y evita dar por cerrado el traspaso.



“Ya vi muchas cosas en el fútbol, principalmente en negociaciones. Cosas que creía que ya estaban resueltas y después se dieron las vueltas, o cosas que estaban perdidas y después volvieron a concretarse. Debemos tener lo que no tenemos hoy, tener su contrato firmado. Y solo lo podemos decir cuando realmente hay ocurrido”, concluyó.



De concretarse, Franco sería el segundo tricolor en la plantilla del Atlético Mineiro. Otros futbolistas tricolores como Edison Méndez y Frickson Erazo también vistieron la camiseta albinegra.