El Atlético sobrevive ante el Valladolid y obliga al Barça a ganar al Levante

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Atlético de Madrid (2º) logró una poco lucida victoria 1-0 en el Wanda Metropolitano ante el Valladolid (17º), un resultado que obliga al FC Barcelona a derrotar al Levante (15º) si quiere conquistar este sábado 27 de abril de 2019 la 26ª Liga de su historia.

Los 'Colchoneros' del argentino Diego Simeone se valieron de un gol en propia puerta del blanquivioleta Joaquín a centro de Saúl (66).



Y si conservaron su ventaja fue en gran parte gracias al arquero esloveno Jan Oblak, y por una decisión polémica del árbitro, quien tras recurso al VAR, no concedió penal al Valladolid por mano del colombiano Santiago Arias (87).



Esta exigua victoria contra el 17º permite al Atlético colocarse provisionalmente a seis puntos del líder FC Barcelona, al que sólo le sirve ganar este sábado al Levante para poder celebrar el título (18:45 GMT).



Como el Atlético sólo puede sumar un máximo de 9 puntos más en las tres últimas fechas, y como el Barça tiene el golaverage particular a favor, el club catalán será campeón con tres puntos más, bien en forma de una victoria o de tres empates.



Así pues, todo parece indicar que los culés conquistarán en el Camp Nou su octavo título de liga en once años. Ese sería un escenario ideal para el Barça, que podría centrarse en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Liverpool (1 y 7 de mayo), en su sueño de completar el triplete, como hizo en 2009 y 2015.



Eficacia y pragmatismo



Pero no será el Atlético el que le facilite la tarea. Mientras que una derrota habría puesto en bandeja el título al Barça, los 'Colchoneros' impusieron su eficacia y pragmatismo.



Aunque para ello tuviera que lucirse Oblak (9, 29, 77, 90+1), e incluso se benefició de un balón estrellado en el poste (90+3).



En todo caso, el Atlético consolidó su segundo puesto, al que aspira un Real Madrid que se desplaza el domingo a Vallecas para medirse con el Rayo.



Horas antes, el Athletic Club (7º) y el Alavés (8º) empataron (1-1) en el partido que abrió el telón de la 35ª fecha, y mantienen abierta la pelea por el 7º puesto, que otorgará presumiblemente un billete europeo.



El centrocampista Beñat Etxebarria adelantó a los locales de un magistral lanzamiento de falta (41) , pero el delantero albiazul Borja Bastón logró la igualada con un disparo desde dentro del área (45), luego de un recurso al VAR por posible fuera de juego posicional en una acción previa.



El Athletic suma 50 puntos, por los 47 del Alavés. El séptimo puesto conducirá a la previa de la Europa League siempre que el Valencia (6º), finalista de la Copa del Rey contra el FC Barcelona, acabe entre los seis primeros de la Liga.