El Atlético de Madrid suma otra victoria y marcha hacia el título en la Liga 

El Atlético de Madrid logró una meritoria victoria por 2-4 en Cádiz, con un doblete del uruguayo Luis Suárez y goles de Saúl íguez y Koke Resurrección, para reforzar su liderato con el octavo triunfo seguido en Liga y poner la directa hacia el título, con 50 puntos en 19 partidos, tras un festival de goles en el Carranza.

El Cádiz, voluntarioso y con un partido muy completo, no se lo puso fácil, pero los pupilos de Diego Pablo Simeone, que aventajan ahora en diez puntos y un partido menos a su inmediato perseguidor, el Real Madrid, se sobrepusieron a las bajas y, plenos de efectividad, supieron amarrar un triunfo vital en un partido intenso, vibrante y más disputado de lo que dicta el marcador final.



El Cádiz, que suma su segunda derrota consecutiva, plantó cara al líder y cayó con dignidad, poniendo en aprietos a los colchoneros en algún tramo de la segunda parte. El equipo local avisó en el primer minuto en un disparo

exterior de Alberto Perea que detuvo Jan Oblak en dos tiempos.



Respondió el Atlético de Madrid por medio del uruguayo Luis Suárez, que se revolvió ante la meta rival, obstaculizando su intento el argentino Marcos Mauro, muy rápido al cruce (m.13). Aun así, el Cádiz no le perdió la cara al partido, intenso en defensa y con fuerza para buscar algún gol a balón parado, como en una falta que cabeceó fuera el hondureño Choco Lozano a los 24 minutos.



El Atlético de Madrid se adelantó en el marcador tres minutos después, en un libre directo magistralmente lanzado por Luis Suárez, salvando la barrera y batiendo al argentino Jeremías Conan Ledesma.



Podía parecer que el Cádiz iba a quedar afectado por el tanto en contra, pero poco le duró la alegría al líder, ya que Álvaro Negredo estuvo rápido para robarle la pelota al francés Thomas Lemar en el área colchonera y sacar un zurdazo que superó a Oblak (m.34) en lo que significó el empate.

Aún así, Saúl marcó el segundo gol atlético a los 44 minutos al rematar de

primeras en el interior del área gaditana un pase de Lemar. En el tiempo añadido, en una mano de Koke en el interior del área visitante, Gil Manzano señaló penalti, aunque luego invalidó su decisión tras consultar con el VAR y ver la acción en la pantalla al pie de campo.



Nada más reanudarse el encuentro, un penalti de Marcos Mauro sobre Lemar por empujón en el área gaditana lo anotó Luis Suárez en el tercer gol del líder (m.49), aunque el Cádiz no se rindió y al filo de la primera hora de partido Fali Giménez disparó de lejos en una subida por la banda derecha y el balón, en parábola, se estrelló en el larguero.



También replicó el Atlético, ya que Suárez pudo anotar el cuarto en una jugada rápida, con remate fuera del uruguayo (m.61). Álvaro Cervera intentó cambiar el signo del partido dando entrada al serbio Ivan Saponjic, que debutó con el Cádiz precisamente ante el equipo desde el que ha llegado cedido en el mercado invernal.



En un duelo entre arietes, Negredo no quiso ser menos que Suárez y anotó el segundo gol del Cádiz al aprovechar un balón colgado que no defendió bien el Atlético (m.71). Había partido por delante y Negredo puso a prueba a Oblak en un testarazo desde el punto de penalti (m.74), mientras que en otro remate de cabeza de Saponjic, a quemarropa, Oblak volvió a emplearse a fondo para evitar el tercer gol gaditano (m.78).



Sin embargo, fue el Atlético el que marcó a dos minutos del final para ganar tranquilidad con su cuarto gol, obra de Koke tras una buena acción del argentino Ángel Correa. Al final, poco premio para el Cádiz y el conjunto colchonero, muy sólido y solvente, que amplía su ventaja al frente de la tabla para acabar más líder.