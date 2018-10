Atlético de Madrid dispuesto a formar jugadores en Cuba

LEA TAMBIÉN

El Atlético de Madrid está dispuesto a capacitar jugadores y expandir su fútbol en Cuba, un país donde clubes como el Barcelona y el Real Madrid tienen cautivada a gran parte de fanáticos históricamente hinchas del béisbol.

“Sobre solidaridad y esfuerzo no tenemos nada que enseñarles. Podemos enseñarles metodologías de trabajo diferente, para que puedan llegar a ser futbolistas”, dijo el martes a la prensa Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de uno de los clubes más populares de Europa, de visita en La Habana.



Gil explicó que su presencia en la isla responde a un trabajo de promoción de la marca, generar “ reconocimiento y simpatía ” para ayudar y colaborar con chicos que quieran dedicarse a jugar fútbol. Los Colchoneros ya tienen academias en 33 países.



La intención es que “ haya una sede de una academia del Atlético de Madrid en La Habana, y trabajar con chicos y ver cómo podemos formarlos. En España empiezan muchos pero terminan muy poquitos. ¿Por qué no trabajar con un número determinado de chicos aquí en Cuba y que los mejores se sigan formando en Madrid con nosotros? y, ¿Por qué no, conseguir algún futbolista profesional? ” , comentó.

Aficionados del Club Atlético de Madrid el martes 2 de octubre de 2018 en La Habana. Foto: Ernesto Mastrascusa / EFE



Gil fue recibido en Cuba por el presidente de la Asociación de Fútbol, Luis Hernández. “ Tenemos los brazos abiertos para quien quiera colaborar. Mientras más personas e instituciones vengan a ayudar y trabajar en conjunto sobre la base del respeto, resulta más beneficioso para nosotros ” , comentó Hernández y recordó contactos anteriores con Brasil o clubes como el Inter de Milán y el Real Madrid.



Precisamente, a mediados de septiembre, las federaciones de Brasil y Cuba firmaron un convenio de colaboración, que inició con la capacitación de entrenadores cubanos de ligas menores. El fútbol aún no se ha profesionalizado en la isla.



Cuba, importante medallista en diversas disciplinas olímpicas, ha sido por años fanática del béisbol. Pero, con la globalización, el fútbol ha ganado espacio y es común ver en las calles de La Habana a hinchas del Barcelona y del Real Madrid en acaloradas discusiones, madrugando para ver un juego de la Liga española, o a niños pateando un balón con las camisetas de clubes europeos.



“ Trabajamos más bien buscando talentos (...) En lugares como Cuba vemos proyectos sociales que pueden terminar en proyectos deportivos. Porque es evidente que Cuba tiene talento deportivo. El tema es que su talento está destinado a otros deportes. Por qué no destinar su talento al fútbol ” , comentó Gil.



El Atlético de Madrid, con 115 años de existencia, marcha cuarto en la Liga española a dos puntos de los líderes, Barcelona y Real Madrid.