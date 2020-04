Seis atletas formaron el grupo Las Damas de la Últimas Noticias

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde hace 10 años, la carrera quiteña tiene entre sus participantes a los Caballeros de la 15K, ahora, en la edición 2020, debutarán Las Damas de la Últimas Noticias.

“Fue una iniciativa de Patricia del Castillo y de Ruth Livisaca, de Cuenca. Somos un grupo de seis atletas y creo que sumaremos a dos más”, destacó Marcia Chiliquinga, atleta que ganó esta carrera en 1985.



La idea surgió en febrero y poco a poco han ido invitado a otras atletas, mayores de 50 años y que participan en la carrera desde hace tres décadas.

“Invitamos a Magdalena Caizabanda, que aún no nos ha confirmado. También a Zoila Muñoz, quien reside en Ambato, y a Yolanda Quimbita”, quien tiene una amplia trayectoria en el atletismo nacional.



Magdalena Caizabanda también fue ganadora de la Últimas Noticias 15K, pero hoy se desempeña como juez nacional e internacional de atletismo. Es posible que participe en el grupo de jueces de la carrera, lo que le impediría tomar participación en este grupo de atletas.



La lista oficial se conocerá cuando culmine esta emergencia sanitaria y puedan de nuevo reunirse para planificar este debut. La Últimas Noticias tiene previsto realizarse el domingo 7 de junio, pero podría ser reprogramada, según los organizadores. Las Damas aún deben acordar el vestuario con el que correrán los 15 km. “Hay la propuesta de vestir con traje típico y otras con un vestido de gala”, pues los Caballeros lo hacen

con traje, camisa blanca y corbata.



Los Caballeros comenzaron a correr en la edición 50 de la Últimas Noticias. Fue idea de Juan Pilataxi, el hombre de maratón. Con él han corrido Mario Padilla (padre e hijo), Vinicio Pilataxi, Ángel Bonilla, Miguel Antonio Sánchez, Brandon Aillón, Carlos Gallardo, Danny Pilataxi, entre otros.

Además, las atletas harán gestiones con reunirse con los organizadores para que acepten su propuesta y les per­mitan competir sin la cami­seta oficial.



Las Damas se mantienen entrenándose en sus domicilios, en estos días, por la cuarentena. “Después de hacer algo de ejercicios, he aprovechado este tiempo para hacer varias cosas. Con las camisetas de las carreras en las que he participado, confeccioné varias mascarillas para entregarles a mis hijos, mis nietos y el resto de la familia. No sabía que tenía esta habilidad”, relata con sorpresa Marcia Chiliquinga.



También tuvo tiempo para coser una gorra y una bufanda, que la necesitará cuando reinicie sus entrenamientos en la pista, pues se entrenaba todos los días desde las 05:00. Por su pasión por el atletismo, se mantiene en constante competencia. Participa en carreras de 10 kilómetros, 15 km y 21 km, por lo menos dos veces al mes, en Quito o cualquier punto del país. Sin embargo, la Últimas Noticias 15K es su preferida, “es la más grande del país, sin duda”.



Debutó en 1979 junto a otras 50 atletas. Ella se emociona cuando recuerda que en esa ocasión, el grupo de mujeres era minúsculo ante los 3 000 atletas varones, que también se inscribieron.



En la edición de la Quito Últimas de 1985, cuando ganó, tomaron señal de partida 120 atle­tas mujeres. “Ese año llegaron corredoras extranjeras a competir contra nosotros y la gente nos apoyaba para que les ganemos y finalmente lo hicimos, con esfuerzo y constancia”, recordó Chiliquinga