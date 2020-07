Los atletas buscarán marcas para los Juegos Olímpicos de Tokio, a partir del 1 de septiembre de 2020

LEA TAMBIÉN

World Athletics (WA) levantará la suspensión del sistema de calificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, para los eventos de maratón y marcha, desde el 1 de septiembre de 2020. Así lo dio a conocer la Federación Ecuatoriana de Atletismo.

La suspensión original, prevista del 6 de abril al 30 de noviembre de 2020, se impuso debido a la interrupción de las competencias y entrenamientos, a causa de la pandemia mundial del covid-19, y permanece vigente para todos los demás eventos de atletismo.



“Los atletas podrán poner las marcas para la clasificación olímpica del 1 de septiembre al 30 de noviembre, pero solo en carreras preidentificadas, anunciadas y autorizadas que se realizarán en cursos certificados de World Athletics, con pruebas antidopaje en competición en el sitio”, detalló el organismo internacional.



Así mismo, se aclaró que la apertura de estas fechas será únicamente para poner marcas olímpicas, pues la acumulación de puntos para el ranking mundial y la calificación automática a través de los maratones Gold Label y Platinum Label permanece suspendida.



La marchista ecuatoriana Paola Pérez considera que la medida tiene dos aristas: “Para algunos deportistas beneficia, para otros no. En mi caso estoy con la mirada fija para Tokio, estaba dispuesta a hacerlo mediante ranking o marca, teníamos las dos opciones, en este caso no me veo muy perjudicada”, dijo.



Por otra parte, el fondista Byron Piedra buscará en la prueba de maratón asegurar su presencia en los que serían sus quintos Juegos Olímpicos.



World Athletics anunció que espera al menos dos grandes eventos para las fechas antes mencionadas. El Maratón de Londres y el Maratón ADNOC Abu Dhabi para ver si pueden ofrecer oportunidades similares para los deportistas.



Segundo Jami, quien está a 45 segundos de la marca para Juegos Olímpicos, por lo pronto mantiene en su planificación fijada en el Maratón de Valencia, al que ya se inscribió, y no cree que pueda viajar a los eventos que habrá entre septiembre y noviembre.