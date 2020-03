Los deportistas ecuatorianos practican  bajo techo y con mucha incertidumbre

LEA TAMBIÉN

Entrenamiento en casa y control por videoconferencia. Ese será el nuevo sistema de entrenamiento de los deportistas ecuatorianos debido a la emergencia sanitaria que rige en el país por causa del covid-19.

“El papel de los entrenadores y de los deportistas será fundamental en estas semanas. Esperamos que en sus provincias, cada seleccionado pueda disponer de un juego de pesas para continuar con su preparación. Sabemos que no es lo mismo, pero deben mantener su forma deportiva”, detalló Luis Zambrano, presidente de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, y que, además, tiene un título como entrenador de este deporte.



La Selección debió llegar ayer desde Colombia y por disposición de las autoridades sanitarias del país y del Comité Olímpico Ecuatoriano, no podría quedarse concentrada en Guayaquil ante la obligatoriedad de cierre de todos los gimnasios.

En Cali, la selección se entrenó por tres semanas y se alistaba para intervenir en el Sudamericano que se postergó y que era puntuable para el ranking clasificatorio a los Juegos Olímpicos. El último torneo puntuable se llevará a cabo en República Dominicana. “Este torneo se realizará del 18 al 23 abril y, hasta el momento, no se ha postergado. Por ello los muchachos deben estar en condiciones de competir en su máxima forma deportiva”.

Angie Palacios Dajomes, Neisi Dajomes, Alexandra Escobar, Tamara Salazar y Lisette Ayoví son las pesistas con opciones de lograr los cupos a los Juegos Olímpicos. Su trabajo deberá ser reportado a sus entrenadores por video o por chat. “Ellos deben ponerse de acuerdo en la comunicación que mantendrán pero no pueden suspender sus preparaciones. Todos los entrenadores están conscientes de supervisar ese trabajo y el cumplimiento de la planificación”.



Zambrano es parte de la Federación Internacional de Levantamiento de pesas. Destacó que hoy mantendrá una reunión, por teleconferencia, para analizar la situación. Hay propuestas que los torneos puntuables para los olímpicos no se realicen y con el ‘ranking’ actual se determine a las deportistas que irán a los Olímpicos, si estos no se postergan.

Javier Cayambe es entrenador de la marcha atlética. Hasta hace dos semanas estuvo al frente del trabajo de David Hurtado y Jonathan Amores, quienes están peleando su clasificación en los 20 km y en los 50 km marcha, respectivamente.



“Es un momento de incertidumbre porque los deportistas están en diferentes niveles de entrenamiento: precompetitivo o competitivo. Hay chicos que, por la naturaleza del deporte que practican, requieren ir una piscina o a una cancha, si se trata de un deporte colectivo. Entrenarse en una caminadora o en una bicicleta estática no cumple con los objetivos específicos”.

Dice que a los deportistas les trastocan su plan de entrenamientos porque “los entrenadores realizamos una planificación dirigida a cumplir un objetivo o la participación en un torneo. Por esta epidemia, los eventos están postergados, así que muchos se entrenan y no se sabe para qué evento o para cuándo”.



En caso de que los deportistas internacionales, que retornaron al país y deben cumplir con una cuarentena, el panorama se complica porque “se pierden condiciones fisiológicas como velocidad, resistencia, no en su totalidad, pero se pierde la forma física. Un día sin entrenamiento es un día perdido”.



El entrenador, nacido en Los Ríos, dice que sería partidario de la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio, al menos por un año, para iniciar una nueva planificación y que los deportistas acudan en su mejor forma deportiva.

El azuayo Alfredo Campo, ciclista de BMX, que está quinto en el ‘ranking’ mundial, confirma que es un momento de incertidumbre. “Pero hay que mantener la buena actitud para que el pánico y las ansias no nos ganen”.

Reside en Estados Unidos y se entrena en el gimnasio del domicilio donde vive “porque las pistas cerraron y acá nos piden quedarnos en la casa”.

Atletismo

Álex Quiñónez, Ángela Tenorio y Anahí Suárez no viajaron a EE.UU. para entrenarse hasta mayo. Lo harán en Quito, pero no tienen pista. Además, estaba previsto ir a Europa para intervenir en la Liga de Diamante.

Marcha

Se postergó el Mundial por equipos en Bielorusia y el Gran Premio de La Coruña. Los marchistas ecuatorianos esperaban alcanzar la marca base en estos eventos para lograr los cupos a los Juegos Olímpicos.



Boxeo

La selección se entrenó en Bogotá, previo al Preolímpico que debía realizarse en Buenos Aires, este mes. Antes permaneció 10 días en Durán y luego cada seleccionado regresó a las ciudades en las que reside. Aún no hay fecha.

BMX

Alfredo Campo y Doménica Azuero son los ciclistas que están peleando un cupo a los Juegos Olímpicos. Los dos debían competir en las seis carreras válidas del circuito mundial para sumar puntos en el ‘ranking’ olímpico.



Judo y karate

La selección de judo se quedó sin competir en el Gran Premio de Rusia y la selección de karate no tuvo competencia en el Gran Premio de Marruecos. Los dos eran torneos puntuables para Tokio 2020. En estos dos deportes, Ecuador espera lograr 4 cupos.