Atletas de Ecuador superan obstáculos antes del Mundial de Londres

Una pareja de atletas ecuatorianos vence barreras diarias como forma de entrenamiento para participar en el Campeonato del Mundo de Carreras de Obstáculos OCR (Obstacle Course Racing), que tendrá lugar en Londres entre el 19 y el 21 de octubre del 2018.

Son Fernando Valenzuela, de 30 años que cuenta con dorsal, y su esposa Aracely Guerrero de 26, entrenadora y reportera de la titánica preparación a través del canal de YouTube llamado 'Legión OCR'.



Su participación en una de las pruebas atléticas más duras del mundo que incluye obstáculos variados además de las clásicas vallas, les mantiene en una intensa preparación.



Aunque no es aún un deporte olímpico, la disciplina que se está poniendo en boga incluye una carrera de siete kilómetros jalonada por fosos, muros, escaleras y cuerdas, una prueba que formaba parte del entrenamiento militar consistente en caminar, correr, saltar, arrastrarse, escalar, balancearse, lanzar y cargar.



"Hay paredes que te desgastan, la fuerza de brazos es una mezcla explosiva", explicó a Efe Guerrero en uno de sus entrenamientos matutinos en el parque La Carolina, en el centro-norte de Quito.



A las seis de la mañana ambos están listos para comenzar el día: "Nos guiamos por la ficha semanal que nos manda nuestro deportólogo. Uno prepara los alimentos mientras el otro arregla y se dedica a las actividades de la casa", comenta Guerrero.



Para la joven pareja su rutina de trabajo normal dura doce horas y alrededor de las cinco de la tarde salen de sus respectivas oficinas para encontrarse y realizar el entrenamiento.



"Entrenamos en diferentes lugares, salimos a correr al parque de La Carolina o vamos a la piscina, a campos de escalada y al gimnasio, todo depende del día, pero siempre combinamos actividad aeróbica y fuerza, son tres horas de entrenamiento diaria", destaca Valenzuela.



Para los ecuatorianos iniciados en el OCR, la modalidad deportiva requiere de velocidad, técnica, resistencia y fuerza. Su nivel varía dependiendo de las metas, así como los entrenamientos ya que Guerrero se ejercita con otra rutina de igual intensidad para alcanzar a su esposo.



"Realizo más ejercicio de fuerza y con mucho peso durante un máximo de cuarenta minutos de ejercicio aeróbico. Como dice mi deportólogo, debo entrenar mi corazón", añade la joven atleta.



A pocos días del Mundial, sus rutinas son muy estrictas. "Para lograr ganar se debe conjugar la velocidad, potencia y resistencia y tener en cuenta los tres pilares fundamentales de un deportista: nutrición, descanso y entrenamiento", sentencia su marido y augura el éxito de su participación en el campeonato.



Hace un año decidieron casarse después de tres años de un noviazgo que comenzó precisamente en un gimnasio y se trató, según reconocen, de "amor a primera vista".



"Nos conocimos y me invitó a una de sus carreras y me nació una pasión por conocer este deporte", comentó Guerrero. Ambos consideran el OCR "explosivo" debido a que conlleva mucho tiempo de entrenamiento, razón por la que creen fundamental el apoyo de pareja y la buena sintonía.



"Es importante estar sintonizados porque pasamos todo el día fuera de casa, en nuestro caso nosotros tenemos el mismo objetivo y empujamos el barco hacia la misma dirección y todos nuestros esfuerzos es para nuestro deporte", enfatizó el deportista.



Ingeniero en sistemas, Valenzuela se ubica en el Top Five de atletas de OCR en Ecuador y asegura que su objetivo, además de realizar una buena carrera, es disfrutar y redescubrirse a sí mismo.



Mezclar la vida profesional, conyugal y deportiva parecería complicado y casi imposible de sostener cotidianamente, sin embargo, la pareja se establece metas y objetivos que, según la deportista y comunicadora, son "difíciles pero no imposibles".



En la capital británica, la pareja también buscará impulsar la pasión por el OCR conectando Londres y Ecuador eirecton d a través de su experiencia en redes sociales.



Luego, los deportistas continuarán preparándose para superar nuevos obstáculos a nivel nacional e internacional y conseguir que aumenten los seguidores de "este deporte de alto rendimiento".