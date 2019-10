Los atletas de Salazar eran 'animales de laboratorio', asegura Agencia Antidopaje estadounidense

LEA TAMBIÉN

Los atletas del entrenador suspendido Alberto Salazar, tratados en el marco de un proyecto de entrenamiento de Nike, eran “animales de laboratorio” que ignoraban que les dopaban a sus espaldas, afirmó el director de la Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA), Travis Tygart.

“Deben entender que los atletas no tenían ni idea de lo que les hacían, de lo que les daban. Ellos ignoraban las dosis, si estaba autorizado o prohibido”, dijo Tygart en una entrevista este miércoles 2 de octubre de 2019 con la televisión alemana ZDF.



“Esto no concierne a ningún atleta actualmente en el Mundial de Doha”, aseguró sin embargo el director de la USADA.



“Les enviaban a casa del médico y les decían que debían escucharle, confiar en él”, añadió, preguntado por el escándalo provocado por la suspensión de Salazar, responsable del Nike Oregon Project (NOP), un programa de entrenamiento respaldado por la marca deportiva.



Según él, Alberto Salazar, “no dio ninguna opción a sus deportistas de rechazar medicamentos o métodos prohibidos que él o su médico Jeffrey Brown les prescribían”.



“Una deportista escuchó incluso que debía tomar medicamentos contra un mioma cuando ella no tenía un mioma. Mintieron a los deportistas y continuaron sus experimentos científicos con ellos en el NOP”, acusó Tygart.



Preguntado por la responsabilidad de Nike, que respaldaba el proyecto, Tygart fue claro: “Espero que Nike tome esto como una llamada de atención. Ya no tienen el derecho a encontrar excusas, deben admitir que se han realizado experimentos con atletas en su nombre y en su centro de entrenamiento, y que fue simplemente malo”.



De acuerdo con Tygart, 10 atletas asociados al NOP entre 2010 y 2014 se dirigieron a la USADA durante la investigación: “Todos han puesto a nuestra disposición sus datos médicos. Hemos descubierto que eran falsificados, que se habían añadido falsas informaciones, luego de que los pidiéramos oficialmente”.