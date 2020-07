El Atlas de México presentó oficialmente al futbolista ecuatoriano Renato Ibarra como nuevo refuerzo

LEA TAMBIÉN

Agradecido con el Atlas por darle una nueva oportunidad, así dijo sentirse Renato Ibarra en su primera intervención como nuevo jugador del conjunto de Guadalajara. Los rojinegros organizaron una rueda de prensa virtual para presentar a los refuerzos.

En la misma estuvieron presentes Pedro Portilla, presidente del club, y el DT Rafael Puente. En compañía del ecuatoriano fueron presentados Ignacio Malcorra, Edyairth Ortega y Armando Escobar. “Quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico y a los compañeros por cómo me recibieron; también he sentido el cariño de toda la afición vía redes sociales. Voy a dar todo de mí en la cancha”, dijo el futbolista ecuatoriano.



Atlas anunció la incorporación del imbabureño de 29 años la noche del viernes 3 de julio del 2020, siendo este un “esfuerzo descomunal” de la directiva para potenciar el plantel. Para Ibarra es su segundo club en el fútbol mexicano. En el América jugó desde el 2016, donde permaneció durante cuatro temporadas.



Tras protagonizar un episodio de violencia intrafamiliar en marzo del 2020, del cual fue absuelto al ser retirados los cargos por parte de su exconviviente, la directiva azulcrema decidió no continuar con él.

🗣 Renato Ibarra en conferencia de prensa virtual: "Quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico y a los compañeros por cómo me recibieron; también he sentido el cariño de toda la afición vía redes sociales. Voy a dar todo de mí en la cancha". pic.twitter.com/vRW1fRFLW4 — Atlas FC (@atlasfc) July 4, 2020



Portilla defendió su vinculación porque “fue declarado inocente”, y porque en el conjunto rojinegro “tiene la oportunidad de reivindicarse dentro y fuera de la cancha”. “Ha pedido una segunda oportunidad y esa segunda oportunidad la encontró en Atlas (…) Lo vamos a acompañar para que termine de cumplir con sus compromisos y cursos que hay que seguir”, puntualizó el directivo.

Puente aprovechó para destacar las características de los refuerzos. Sobre el extremo ecuatoriano dijo que: “Hablar de Renato es hablar del futbolista más determinantes en el 1 vs. 1. Potenciará nuestro juego exterior, para servir a nuestros centros delanteros”.



Una vez finalizada la presentación, Ibarra reconoció el campo de entrenamiento; realizó los primeros ejercicios con el balón y lució la camiseta del club. Atlas tiene previsto enfrentarse con Chivas la noche de hoy, sábado 4 de julio, en el Estadio Akron, como parte del torneo amistoso Copa por México. El ecuatoriano no será parte del encuentro porque recién se unió al grupo.