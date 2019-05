El Astana ratifica que Miguel Ángel López se mantiene como líder en el Giro

LEA TAMBIÉN

El colombiano Miguel Ángel López seguirá siendo el líder del Astana en el Giro de Italia pese a perder más de cuatro minutos con respecto al esloveno Primoz Roglic en la contrarreloj del domingo, según ha confirmado el director del equipo kazaco, Alexander Vinokourov.

"Miguel sufrió un pinchazo poco después de la salida, en una fase de la etapa plana y técnica, por lo que perdió inmediatamente unos segundos", explicó Vinokourov.



"Luego trató de recuperar en el ascenso -añadió- y no estuvo mal ahí, pero finalmente perdió mucho tiempo. Fue un mal día para nuestro líder, perdimos esta etapa pero, con seguridad, no perdimos la carrera".



El mánager general del Astana asegura que las oportunidades para su equipo no han acabado. "El Giro termina en Verona y tenemos muchos días para estar ahí. Queda toda la montaña importante. Miguel Ángel sigue siendo nuestro líder y vamos a seguir luchando", anticipó.