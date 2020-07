La Asociación de fútbol de Chimborazo ratifica la acefalía en Olmedo y denuncia irregularidades de la directiva 

LEA TAMBIÉN

La pugna dirigencial en Olmedo sigue abierta. En rueda de prensa organizada por la Asociación de Fútbol No Aficionado de Chimborazo (AFNACH) el miércoles 8 de julio del 2020, se resolvió ratificar la decisión de declarar la acefalía (ausencia directiva) en Olmedo, y desconocer a la directiva encabezada por Mayra Argüello.

Según Dani Urquiza, asesor jurídico del organismo, la decisión responde a ciertas “irregularidades” encontradas en la administración del ‘Ciclón de los Andes’. De momento, “Olmedo no tiene directiva por situaciones legales”.



“Estamos viendo la mejor manera para que Olmedo pueda seguir teniendo una directiva. Se va a nombrar una alterna, la cual será quien intervendrá de manera legalizada. Los estatutos nos dan la facultad jurídica para realizarlo”, sostuvo el síndico durante su intervención.



De acuerdo con Gustavo Torres, presidente de AFNACH, la directiva removida, encabezada por Argüello, no presentó los documentos para avalar su directorio a pesar de las reiteradas peticiones.



Entre los documentos que solicitó AFNACH estaban la copia certificada de los estatutos, copia certificada del Registro de Directorio, y la copia de la Asamblea del Acta donde fue reelegido el directorio.



Durante la rueda de prensa también se hizo pública la denuncia de Edgar Pilco en el pleno de AFNACH, por “irregularidades y posibles forjamientos de documentos falsos presentados ante la Secretaría del Deporte para la inscripción de nuevos socios enviadas con fecha 23 de agosto de 2019”.



Según el denunciante, su nombre aparece entre los votos contabilizados a favor de la lista que lideraba Mayra Argüello, pero con una cédula de ciudadanía falsa. Él nunca firmó documentación alguna para respaldar dichos votos.



Además, se dio a conocer que los riobambeños mantienen deudas firmes con el organismo desde el 2018, por no asistir con pasabolas y médicos en los compromisos de fútbol femenino



Hasta el momento la directiva removida no se pronunció sobre lo resuelto por AFNACH. Mientras tanto, el equipo sigue entrenándose en el complejo El Batán, bajo las órdenes del DT ecuatoriano Geovanny Cumbicus.