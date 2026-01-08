Así fue la etapa 5 de Sebastián Guayasamín en el Rally Dakar 2026

La quinta etapa del Rally Dakar 2026 se disputó entre la madrugada y la mañana de este jueves 8 de enero (hora de Ecuador). Fue la segunda etapa maratón de la presente edición y volvió a poner a prueba la resistencia física y mecánica de los competidores.

El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín compite junto al copiloto español Pol Ros, a bordo de un Polaris RZR Pro R Rally, dentro de la categoría SSV.

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Una etapa maratón que exigió al máximo

La quinta jornada del Dakar se disputó como continuación directa de la etapa 4, debido al formato maratón.

Tras pasar la noche en un campamento con servicios mínimos y sin asistencia mecánica, los pilotos afrontaron un recorrido que unió el campamento de Al-Ula con Hail.

El trazado incluyó 371 kilómetros de especial y 56 km de enlace, para un total de 427 kilómetros, en una jornada marcada por la exigencia física, la navegación constante y el desgaste acumulado del día anterior.

Resultado de Guayasamín en la etapa 5

A diferencia de la primera jornada maratón, la dupla Guayasamín–Ros logró un desempeño sólido y competitivo.

El binomio ecuatoriano-español finalizó la etapa en el puesto 16, con un tiempo de 04:45:15, a 27 minutos y 11 segundosde los ganadores del día, los estadounidenses Kyle Chaney y Jacob Argubright.

Gracias a este resultado, Sebastián Guayasamín se mantuvo en la posición 18 de la clasificación general de la categoría SSV, pero logró recortar tiempo importante respecto a sus rivales directos. Su tiempo acumulado es de 26:17:02.

El líder de la categoría continúa siendo Brock Heger, con un registro total de 22:51:24.

En la clasificación general de coches, considerando todas las categorías, el piloto ecuatoriano se ubica ahora en el puesto 80, subiendo siete posiciones respecto a la jornada anterior.

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¿Cuándo será la etapa 6 del Rally Dakar 2026?

Superada la exigente etapa maratón, el Dakar entra ahora en su jornada más larga. La etapa 6 se disputará entre Hail y Riyadh, con un recorrido total de 920 kilómetros, de los cuales 331 km serán de especial y 589 km de enlace.

Será una etapa dominada por las dunas del sector de Qassim, con extensos cordones de arena y navegación permanente, un escenario que volverá a exigir precisión y resistencia.

Horarios de largada (hora de Ecuador):

Motos: desde las 00:00 del viernes 9 de enero

desde las del Coches y SSV: desde las 02:00 del viernes 9 de enero

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