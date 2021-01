La Asamblea de socios de El Nacional tuvo problemas técnicos en la votación y continuará el lunes 1 de febrero 

La Asamblea de socios de El Nacional no pudo tener ninguna resolución. El sábado 30 de enero se instaló la reunión de los socios del club militar para analizar la gestión de la directiva comandada por Lucía Vallecilla. Sin embargo, por problemas técnicos no pudo avanzar y hubo momentos de tensión en la reunión virtual.

El informe de Vallecilla no fue aprobado. Hubo 161 votos a favor y 166 en contra. Aunque el número se socios habilitados eran 434. En su informes sobre el descenso del club , la presidenta justificó argumentando que fue por un "tema de camerino".



En el tiempo que se desarrolló la reunión, los socios sumaron voces para exigir la destitución de la presidenta. Recalcó que se terminó el año con los sueldos al día, aunque los jugadores han insistido que no han cobrado desde octubre pasado. El área de marketing también entregó su informe de gestión de lo realizado el año pasado.



Después de varias intervenciones al comenzar a someter a votación las resoluciónes de la Asamblea se informó por parte de la directiva del club que la plataforma (Zoom) en la que participaban no permitía tomar votación. Con esta barrera tecnológica se resolvió que este lunes 1 de febrero se continúe con la Asamblea.



Las Fuerzas Armadas no emitió ningún pronunciamiento por lo ocurrido en la reunión de los socios criollos. Se espera que en la continuación de la cita se resuelva el pedido planteado por un grupo de socios para destituír a la presidenta del club.



Esto permitirá tener un camino más claro para el equipo de los criollos que este año tendrá que jugar en la Serie B. Por lo pronto, el plantel inició un ciclo de entrenamientos para el inicio del torneo previsto para marzo.