Mikel Arteta achaca la exclusión de Mesut Özil por razones futbolísticas

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, insistió en rueda de prensa que las razones por las que Mesut Özil no va a jugar con el equipo son "exclusivamente futbolísticas".

El jugador alemán se ha quedado fuera de las listas para la Premier League y la Liga Europa y no podrá jugar con el Arsenal hasta, como mínimo, enero.



"Lo que puedo decir por mi parte es que es una decisión futbolística. Mi conciencia está tranquila porque creo que he sido justo con él. Mi nivel de comunicación con él ha sido muy alto y creo que ambos sabemos lo que esperar del otro", dijo el técnico español en rueda de prensa.



Este miércoles 21 de octubre de 2020 Özil respondió a la decisión de excluirse del Arsenal diciendo que han sido desleales con él y aseguró que no quiere que acaben de esta manera sus ocho años en el equipo londinense.



"Mi trabajo es sacar lo mejor de cada jugador para que ayude al equipo. Quiero lo mejor tanto para Mesut como para el equipo, ahora mismo no puedo hacerlo porque he tenido que tomar la decisión de dejarle fuera del equipo", apuntó el técnico español.