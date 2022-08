Marlon 'Chito' Vera estará por primera vez en el videojuego de la UFC

Así luce la portada del videojuego que la UFC obsequió a Marlon Chito Vera, quien estará por primera vez como parte del juego oficial. Foto: Twitter @chitoveraUFC

Redacción Deportes

El luchador ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera estaba emocionado con la confirmación de que estará por primera vez en el videojuego oficial de la UFC. Ahora sí, sus fanáticos podrán divertirse con el personaje animado del manabita que es top cinco en la afamada empresa de artes marciales mixtas (MMA).

En sus redes sociales, el deportista tricolor confirmó que desde la UFC le obsequiaron varios discos del videojuego físico, en el que aparece en la portada aunque aclaró que él no será necesariamente la portada principal del juego cuando sea lanzado de manera oficial.

De esos discos del videojuego UFC 4 que recibió incluso sorteará alguno entre sus seguidores.

Marlon Vera es top cinco de la clasificación mundial de la UFC y el próximo 13 de agosto del 2022 peleará ante Dominick Cruz, en Estados Unidos, en otro gran desafío en su carrera deportiva.

"Solo para aclarar hoy UFC me dio la noticia que estaré en el juego de EA Sports ellos como regalo/sorpresa me dieron algunos con esa portada. Pero no soy la Portada. Ahora si podrán jugar conmigo. Se sigue haciendo historia", publicó Vera en Twitter la noche del 4 de agosto del 2022.

"Después de la pelea haré un sorteo para que alguien se lleve uno con esa portada tricolor. Solo hay 10 en el mundo", publicó Vera en otro mensaje.

Marlon Vera ante Cruz en la UFC

El estadounidense Dominick Cruz, excampeón de la UFC, será el próximo rival del ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera.

La pelea entre ‘Chito’ y Cruz será la estelar en el UFC San Diego, en el Pechanga Arena. El encuentro está pactado a cinco asaltos; será la segunda vez que el tricolor protagonice una pelea de largo aliento.

“Me he esforzado muy fuerte el 13 de agosto lo verán”, publicó ‘Chito’ en su cuenta de Twitter. Está emocionado por enfrentarse al norteamericano, excampeón de la división, que al momento ocupa el octavo puesto en el ranking del peso gallo.

El tricolor está en la quinta casilla, por lo que una nueva victoria ante un peleador del ‘Top 10’ podría ponerlo entre los retadores al título de su división, que al momento ostenta el estadounidense Aljamain Sterling.