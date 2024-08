El ecuatoriano Michael Morales cumplió con el peso para su combate en la UFC, este viernes 23 de agosto del 2024.

El invicto luchador tricolor pesó 171 libras, lo que están dentro de lo permitido para el peso wélter.

Morales, de 25 años, se medirá ante el estadounidense Neil Magny en Las Vegas, como parte de la cartelera estelar de la UFC Vegas 96 del sábado 24 de agosto del 2024.

Michael Morales, de 25 años, se mantiene invicto en 16 combates profesionales.

La del sábado, ante el estadounidense Neil Magny, será su quinta pelea en la UFC.

Antes, en el octágono de esta empresa, derrotó a Jake Matthews, Max Griffin, Adam Fugitt y Trevin Giles.

Morales se ganó un lugar en la UFC cuando en septiembre del 2021 derrotó a Nikolay Veretennikov en el Dana White’s Contender Series.

En todos sus combates se ha visto superior a sus rivales, tanto en la pelea en pie como en el suelo. Sin embargo, su próximo rival es muy experimentado.

El combate entre Michael Morales y Neil Magny es parte de la cartelera estelar de la UFC Vegas 96.

Neil Magny tiene una amplia trayectoria en la UFC. Tiene 37 años de edad, con un récord profesional de 29 victorias y 11 derrotas.

Pelea en la UFC desde hace más de una década y llega motivado porque en enero del 2024 se impuso por nocaut técnico a Mike Malott.

Magny es más alto que el ecuatoriano. Mide 1,90 metros, mientras que el oriundo de Machala mide 1,83.

La UFC Vegas 96 será encabezada por la pelea entre Jared Cannonier y Caio Borralho, en el peso medio.

Morales y Magny se medirán como parte de la cartelera estelar que empezará a las 21:00, hora de Ecuador.

Se estima que el ecuatoriano pelea a eso de las 21:30.

Antes, los combates preliminares se transmitirán desde las 18.00.

