Marlon ‘Chito’ Vera saludó con el legendario Mike Tyson

El legendario Mike Tyson, considerado uno de los mejores boxeadores del peso pesado en todos los tiempos, saludó con el luchador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera.

El manabita publicó la imagen de ese momento en sus redes sociales.

En la fotografía se observa a los dos contentos, estrechando la mano en el interior de un gimnasio. “The tiger of the universe el campeón Mike Tyson“, publicó Vera en Twitter.

Vera es en la actualidad el número cinco del peso gallo en la Ultimate Fighting Championship (UFC), la empresa de artes marciales mixtas (MMA) más afamada en el mundo.

Sus desempeños en el octágono lo tienen a las puertas de una disputa por el título del mundo en su categoría de peso.

Por su parte Tyson es una de las más grandes leyendas del boxeo, en la historia.

El estadounidense tiene en la actualidad 55 años y su último combate profesional lo disputó en el 2005. Finalizó su carrera profesional con un récord de 50 triunfos y seis derrotas.

Ha sido uno de los campeones más temidos y dominantes del peso pesado, aunque su vida y su carrera estuvieron también marcadas por la polémica.

En lo deportivo se resaltan siempre sus tremendos triunfos, pero entre sus derrotas se recuerdan sus caídas ante Evander Holyfield, en 1996 y 1997.

En el primer combate Holyfield, otro legendario boxeador, lo derrotó por nocaut. Luego, en la revancha de 1997 Tyson fue descalificado por morder y arrancar un pedazo de la oreja de su rival.

El manabita ‘Chito’ Vera se entrena para un próximo combate, el que quizás le abra las puertas al título del mundo. A sus 29 años, el ecuatoriano atraviesa su mejor momento en el deporte y recientemente el excampeón de UFC Petr Yan lo llamó para una pelea.

Lo cierto es que Vera se destaca entre la élite de las artes marciales mixtas, al igual que otros tricolores como Michael Morales, quien peleará en UFC el 30 de julio, o la campeona Carla Esparza quien tiene raíces ecuatorianas.

The tiger of the universe el campeón @MikeTyson pic.twitter.com/ei9k6YnKD0