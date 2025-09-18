Lucía Yépez obtuvo la medalla de plata del Campeonato Mundial de Lucha en Zagreb, Croacia, en la categoría de los 53 kg. En la final perdió por 5-0 ante la japonesa Haruna Murayama este jueves 18 de septiembre de 2025.

Con 24 años, Lucía Yépez es la número uno en el ranking de la categoría de los 53 kg. Sin embargo, su historia es la de una deportista que forjó su camino desde su niñez, con victorias y derrotas que la han elevado a la cúspide de su deporte.

Lucía Yépez lucha desde su niñez

Lucía Yamileth Yépez Guzmán nació el 18 de febrero de 2001 en Mocache, provincia de Los Ríos.

Arrancó en la práctica de la lucha libre desde los 10 años en las instalaciones del estadio 7 de Octubre de Quevedo, ciudad a la que llegó desde su natal Mocache, por iniciativa de una de sus amigas de infancia.

Yépez aseguró que “disfrutó su niñez” al máximo; entre travesuras y juegos con sus seres queridos y amigos del barrio, fue encontrando su camino hacia la práctica de la lucha.

“Quería salir de la guardería e ir a mi casa a hacerle relajo a mi mamá“, mencionó la atleta.

Desde aquellos años su mente estuvo en la práctica de los deportes de contacto. “Yo peleaba con mis hermanos y le decía a mi mamá que estaba practicando para ir a la UFC”, relata.

Su primera competencia fue a los 10 años en Santo Domingo de los Tsáchilas. Como era de esperarse, ganó la competencia en los 42 kg.

“Yo estaba enseñada a entrenar con un short, una blusa y sin zapatos. Cuando me tocó competir no me sentía cómoda, me los quería sacar, pero quedé campeona y eso me inspiró para seguir adelante”, relató en una entrevista con el programa El Buscador en Red.

El impresionante palmarés de la ‘Tigra’

Desde 2016, seis años después de ese primer combate cuando era una niña, empezó a acumular un palmarés que la sitúa como la mejor luchadora en su categoría de 53 kg y una de las mejores del mundo.

Su dominio es incuestionable. Ha subido al podio 19 veces en competencias de élite. De este impresionante registro, 10 son medallas de oro, lo que subraya una contundencia poco común.

Dos de sus mayores logros son la plata en el Mundial de Lucha 2025 en Croacia y el oro en el Mundial sub-23 2021 en Serbia, demostrando su capacidad para triunfar tanto en categorías juveniles como senior.

A nivel continental, Yépez ha conquistado el Campeonato Panamericano en múltiples ocasiones, con triunfos en México (2025, 2024), Argentina (2023) y Guatemala (2019, 2018), tanto en las categorías juveniles y en la absoluta.

Su versatilidad se refleja en las diferentes categorías de peso en las que ha competido y dominado, desde los 43 kg en 2016 hasta su actual reinado en los 53 kg.

El recorrido de la ‘Tigra’ también incluye participaciones en la élite olímpica. Su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y un octavo puesto en Tokio 2021 la consolidan como una atleta de referencia a nivel mundial, capaz de competir con las mejores de su disciplina.

Palmarés de Lucía Yépez

PUESTO TORNEO PAÍS AÑO CATEGORÍA 2 Mundial de Lucha Croacia 2025 53 KG 1 Campeonato Panamericano Senior México 2025 53 KG 2 Juegos Olímpicos París 2024 53 KG 1 Campeonato Panamericano de Mayores México 2024 53 KG 1 Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 53 KG 3 Mundial de Lucha Serbia 2023 53 KG 1 Campeonato Panamericano Senior Argentina 2023 53 KG 2 Campeonato Mundial sub-23 España 2022 53 KG 1 XII Juegos Suramericanos Paraguay 2022 53 KG 3 Campeonato Panamericano Senior México 2022 55 KG 1 Campeonato Mundial sub-23 Serbia 2021 53 KG 8 Juegos Olímpicos Tokio 2021 50 KG 1 Campeonato Panamericano Juvenil y Cadetes México 2021 50 KG 1 Campeonato Panamericano Juvenil Guatemala 2019 50 KG 3 Campeonato Panamericano de Cadetes Guatemala 2018 49 KG 1 Clasificación para los JJ. OO. de la Juventus Guatemala 2018 49 KG 3 Campeonato Mundial de Cadetes Grecia 2017 46 KG 2 Campeonato Panamericano de Cadetes Argentina 2017 46 KG 1 Campeonato Panamericano de Cadetes Perú 2016 43 KG

