En las últimas horas, un video del peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera se viralizó, mostrando un tenso incidente frente a su hogar en California, Estados Unidos, donde enfrentó a un ladrón con un arma de fuego.

El propio Vera compartió el video en su cuenta oficial de Instagram, donde se puede ver claramente la situación que vivió.

En las imágenes, el peleador está revisando el motor de su camioneta cuando un desconocido se acerca. De repente, el individuo saca lo que parece ser un arma blanca de su cintura y se dirige hacia Marlon Vera.

Sin dudar, el peleador se acerca a la ventana de su vehículo, saca una escopeta, la recarga y apunta hacia el ladrón. Ante la amenaza, el desconocido no lo pensó dos veces y huyó rápidamente.

A pesar de haber compartido el video, Marlon Vera no ha emitido comentarios adicionales sobre el incidente.

Some loser tried to attack Chito Vera with a knife.



