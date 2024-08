Marlon ‘Chito’ Vera no atraviesa un buen momento en la Ultimate Fighting Championship, más conocida como UFC. El ecuatoriano perdió en su último combate y se aleja de la posibilidad de pelear por el título.

El manabita peleó el pasado sábado 3 de agosto en el UFC Fight Night Abu Dabi, en una de las peleas estelares contra el excampeón de Peso Mosca, Deiveson Figueiredo.

‘Chito’ Vera llegó al combate con el brasileño, tras la derrota por el título contra Sean O’Malley. Ante Figueiredo, el ecuatoriano, nunca encontró su ritmo, mientras que, su rival fue más contundente y dominante, por lo cual terminó ganando 3-0 en la decisión final.

‘Chito’ Vera baja posiciones en la UFC

Esta fue la segunda derrota consecutiva de Marlon ‘Chito’ Vera en el Peso Gallo de la UFC y que ya tuvo sus primeras consecuencias en el ranking.

Antes de la pelea con Figueiredo, Vera estaba en el cuarto lugar del ranking, pero tras su derrota bajó tres puestos y ahora está en el séptimo lugar.

Por otra parte, su rival, el luchador brasileño, estaba en la sexta posición y ascendió a la quinta casilla gracias a su victoria.

Esta derrota de ‘Chito’ Vera, sumada a su posición en el ranking del Peso Gallo, lo alejan de una nueva pelea por el título de su categoría.

Chito Vera solo ha perdido dos combates consecutivos en la UFC dos veces en su larga carrera. La última vez fue entre octubre de 2017 y febrero de 2018, cuando cayó contra los brasileños John Lineker y Douglas Silva de Andrade.

Un mal momento para el ecuatoriano

A través de sus redes sociales, Marlon ‘Chito’ Vera reconoció que no está en su mejor momento, sin embargo, se ve con optimismo de cara al futuro.

“Tiempos duros no duran para siempre, todo es mental y me levantaré como he hecho en el pasado. Tengo una familia por la cual ver y ser mejor”, publicó el ecuatoriano en su cuenta de X.