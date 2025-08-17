El ruso Khamzat Chimaev, conocido como el ‘Lobo’, se proclamó nuevo campeón del peso medio de la UFC tras dominar de principio a fin al sudafricano Dricus du Plessis, quien llegaba como monarca, en un combate realizado el 16 de agosto de 2025.

El combate fue marcado por el dominio absoluto de Chimaev, quien controló la pelea con su lucha y grappling.

Desde el primer asalto, Chimaev logró derribar a du Plessis y mantenerlo en media guardia, castigándolo con golpes constantes sin permitirle espacios para contraatacar ni buscar sumisiones. Aunque los golpes no eran demasiado poderosos, sumaban daño y mantenían la presión.

En los cinco rounds, Chimaev repitió su estrategia de derribo y control en el suelo. Du Plessis resistió con valentía, evitando sumisiones y buscando la pelea larga para desgastar a su rival, pero no logró tomar el control en ningún momento.

En el último asalto, du Plessis intentó un par de movimientos ofensivos, incluyendo una estrangulación, pero Chimaev defendió y recuperó la posición dominante.

Campeón invicto

Con esta victoria, Chimaev mantiene su récord invicto con 15 triunfos, consolidándose como una de las grandes figuras del peso medio en la UFC.

De 31 años, su estilo agresivo y dominante le ha valido el apodo de ‘Borz’ o ‘Lobo’, y ahora se suma a la lista de campeones que han marcado la división.

