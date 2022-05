Carla Esparza se apoyó en su madre para ser campeona

La campeona de UFC, Carla Esparza, aprovechó el Día de la Madres para agradecer a su progenitora, por el apoyo que le dio en su carrera profesional.

La madre de la peleadora, que el pasado 7 de mayo de 2022 consiguió el cinturón de campeonato de peso paja en la UFC tras derrotar a Rose Namajunas, es oriunda de Tosagua, Manabí.

“¡Feliz día de la madre a todas vosotras madres increíbles ahí fuera, y especialmente a mi madre por estar siempre ahí para mí y empujarme a ser la mejor!”, publicó la peleadora de 34 años, en sus redes sociales.

Happy Mother’s Day to all of you amazing moms out there, and especially to my mom for always being there for me and pushing me to be my best! Love you mom! ❤️ pic.twitter.com/QQJfnhT9Rr