El Arsenal se quedó con la Community Shield al derrotar al Liverpool en penales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Arsenal confirmó sus progresos en los últimos meses ganando la Community Shield, al imponerse 5-4 al Liverpool en la tanda de penales tras igualar 1-1 en los 90 minutos, este sábado en el imponente Wembley sin espectadores.

Los Reds, sin rodaje en el primer periodo, habían sido capaces de igualar en el segundo tiempo gracias a un tanto del japonés Takumi Minamino (73) .

El 1-0 lo había firmado en el 12 el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, decisivo en la tanda al marcar el último penal de los Gunners.



“Me siento muy bien, hoy merecimos ganar. Espero agarrar el trofeo y no tirarlo (como hizo con la Copa de Inglaterra). Jugamos bien”, señaló Aubameyang, el hombre de la tarde.



“Estaré sorprendido si jugamos nuestro mejor partido de la temporada”, había advertido en la previa el técnico de los Reds Jürgen Klopp. La falta de forma del vigente campeón de la Premier fue evidente especialmente en el primer tiempo, en el que tuvo la posesión y un juego colectivo notable, pero falto de ritmo en los últimos 30 metros.



Klopp había optado por un once muy cercano a su equipo ideal, con la excepción de Neco Williams en el puesto de Trent Alexander-Arnold, que se recupera de un golpe, en el lateral derecho.



En la segunda parte, con la entrada de Minamino, el Liverpool tuvo más dinamismo. El Arsenal confirmó su trayectoria positiva del final de la pasada temporada, con mucha coherencia en la construcción de sus jugadas de ataque.



Utilizando en varias ocasiones el juego largo y la proyección de sus laterales, los Gunners abrieron el marcador con un disparo con rosca de Aubameyang, punto final a una gran jugada que había comenzado con un pase en corto de su arquero.



Este gol, celebrado por el gabonés haciendo el gesto característico de Black Panther, el superhéroe negro interpretado por Chadwick Boseman, fallecido este sábado por un cáncer de colon, llega después de sus dobletes en semifinales y en la final de la Copa de Inglaterra, lo que le convierte en el Gunner más prolífico en el mítico estadio de Londres.



El Arsenal siguió mordiéndose los dedos por no ser capaz de ampliar el marcador, como en el tiro de Eddy Nketiah a la entrada del área, al que respondió con una gran parada el brasileño Alisson (18) .