El arquero uruguayo Damián Frascarelli se plantea demandar al Barcelona SC

El golero Damián Frascarelli no se arrepiente de haber jugado en Barcelona SC. El jugador tuvo una propuesta para renovar su contrato con los amarillos y no cree que su expulsión en un Clásico del Astillero disputado el 20 de octubre de 2019 haya influido en su continuidad.

En una charla con Radio Huancavilca (830 AM) de Guayaquil, el arquero uruguayo confirmó que está molestó con el club torero por su falta de transparencia en el pago de los salarios a los jugadores.

"Barcelona me ha quedado debiendo un dinero, una parte se pudo arreglar la otra no. Estamos por cobrar lo que se corresponde lo que se trabajó", dijo Frascarelli a la radio porteña.



El actual guardameta del Aucas no descartó iniciar una demanda en contra del plantel, que hasta la fecha no le ha cancelado parte de sus sueldos de 2019.



"Por supuesto que estoy pensando en una demanda.Todo trabajador tiene derecho de cobrar por su trabajo, estoy pidiendo lo que trabajé. Para mí es buena plata lo que me debe Barcelona", ratificó.



Sobre una posible modificación en los salarios de los jugadores por la pandemia global del covid-19, el golero indicó que "no es lo mismo" para los futbolistas que militan en equipos como Aucas o Guayaquil City, que aquellos que están en Barcelona SC o Emelec.



"No todos hemos hecho la misma carrera y no todos han hecho diferencia económica para aguantar 6 meses y un año. También tenemos jugadores que viven del mes a mes y si no cobran se le complica muchísimo", señaló.



El charrúa agradeció al Aucas por la estabilidad laboral y aseguró que el plantel cumple al día con el pago de los salarios.