El arquero Johan Padilla dijo tener una relación "tóxica" con la presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla

Johan Padilla, arquero de El Nacional, calificó de "tóxica" su relación con la presidenta del club Lucía Vallecilla. Aseguró que la situación del equipo es complicada pero que nadie se atreve a decirlo por miedo a las represalias.

"Mi relación con la presidente Vallecilla es tóxica, ella no me soporta a mí y yo tampoco la soporto a ella. Se está manejando mal el tema con los jugadores y yo como capitán no lo puedo aceptar. Pueden llamar a alguno de mis compañeros y nadie va a decir nada por miedo", manifestó el arquero, en declaraciones para radio Cobertura Plus, de Quito.



Según el futbolista, la relación entre el plantel y la dirigencia es muy complicada, pese a que ellos afirman lo contrario. Por ello, su deseo era salir en el equipo, pero la directiva no habría facilitado las conversaciones para concretar una transferencia.



Padilla mencionó que la presidenta no responde sus mensajes debido a los constantes reclamos que efectúa. Además, contó que Vallecilla lo habría acusado de pedir al resto del plantel que no se entrenara en acción de protesta, pero el futbolista de 27 años negó que esto fuera verdad.



"Si pierdo el puesto por esto es algo que puede pasar, pero lo tengo que hacer. Ojalá pueda terminar la fiesta en paz y salir de El Nacional de buena manera. A la gente que no le sorprenda si estoy en el banco (de suplentes), ya saben por qué sería", concluyó Padilla.

La siguiente publicación ha sido solicitada por los trabajadores y empleados del Club Deportivo El Nacional, en respaldo a la Dra Lucía Vallecilla, Presidenta de la institución, y a su directorio. pic.twitter.com/mV1ijtxxX7 — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) July 15, 2020

El pasado 15 de julio del 2020, las redes sociales del club publicaron un comunicado en respaldo a la directiva que preside Vallecilla. En el texto, que contiene las firmas de los jugadores y trabajadores del plantel, se destacó la gestión de la presidenta.



Mientras tanto, el equipo que dirige el DT argentino Jorge Montesino se prepara para recibir a Independiente del Valle en el estadio Olímpico Atahualpa, el sábado 15 de agosto del 2020, a las 16:00. Para Montesino, será su debut como entrenador 'criollo', tras la salida del colombiano