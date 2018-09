Nahuelpán se siente bien en Barcelona SC, pese a la demanda

LEA TAMBIÉN

Manotones y bromas con los compañeros, además de juegos con ­Coloso –mascota de Barcelona SC- complementan las prácticas que realiza Ariel Nahuelpán en el equipo torero. El argentino trabaja con normalidad, pese a la demanda que puso contra el club.

El deportista es sociable, le disgusta quedarse aislado durante las prácticas. Siempre busca un grupo para realizar los ejercicios. Mientras lo hace conversa, sonríe, bromea, se divierte.



Cuando ve a Coloso se olvida de sus compañeros. El argentino tiene una relación cercana con el perro, que llegó al club a fines del 2017. Además de jugar con él, lo baña cuando ve sucio su pelaje.



Ese ambiente mantiene tranquilo al jugador, pese al proceso que interpuso contra el club canario. Su contrato se extiende hasta mediados del próximo 2019.



Su pedido de pago por USD 1,025 millones se remitió a la FIFA, luego de dos semanas de pugna entre su abogado y los juristas toreros, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Paralelo a esto, el deportista dejó de realizar publicaciones en sus cuentas de redes sociales.



El delantero tiene el apoyo de su familia. Su esposa Bárbara Pereira, le dedica mensajes de amor y perseverancia a través de sus cuentas de Twi­tter e Instagram. En ocasiones incluye fotos de sus dos hijos, Bautista y León.



Aunque la disputa generó­ un distanciamiento con la directiva, la relación con sus compañeros y cuerpo técnico se mantiene intacta. Incluso, fue titular en cuatro de los últimos cinco partidos que disputó el conjunto porteño.



El vicepresidente Carlos Alfaro Moreno criticó el accionar del gaucho, lo mismo hizo el presidente de la Comisión de Fútbol, Aquiles Álvarez. Pero ellos prefieren no mezclar el tema económico con el deportivo del ‘Loco’.



Sus compañeros también lo respaldan. Máximo Banguera, capitán, conversa con frecuencia con el argentino y le transmite confianza antes de los cotejos. “Tendrá sus razo­nes para demandar, eso no nos compete. Él es uno más del grupo y lo vamos a apoyar siempre”, dijo.



Nahuelpán se apunta como titular para el juego de esta tarde ante LDU. Compartió la concentración con Damián Díaz, que es su amigo más cercano dentro de la plantilla, y se propuso volver a marcar en el Rodrigo Paz.



El gaucho anotó el único gol de los canarios en ese reducto, en lo que va de la temporada. Lo hizo en abril pasado, en la derrota 2-1. Este año suma siete tantos en 23 partidos, es el segundo mejor goleador de su equipo, solo superado por Juan Dinenno, que lleva 12.



En el 2012 vistió la camiseta alba, con la que anotó 11 tantos en 41 partidos. Sin embargo, gritó con euforia el gol que marcó este año en el estadio de Ponciano.



“Tenemos la suerte de tener a grandes delanteros como Ariel y Juan (Dinenno), nos dan garantía de goles”, dijo Banguera, cuando se le consultó por el rendimiento de sus compañeros de ofensiva.



Barcelona viaja hoy

Para evitar los efectos de la altitud, el DT Guillermo Almada ordenó que su equipo viajara a Quito el mismo día del partido. Los jugadores estaban citados para las 07:30 de hoy al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde abordarán un vuelo chárter.



Es un partido especial para los amarillos, puesto que no han logrado imponerse en este reducto desde 1998.



Actualmente, los amarillos suman 16 puntos en la segunda etapa del torneo.