Los árbitros no dirigirán a la Sub 18 de la Universidad Católica y advierten medidas más radicales

El gremio arbitral presentó un oficio a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la sesión del martes 31 de julio. Allí, los árbitros informaron que no asistirán a los partidos de la categoría Sub 18 de la Universidad Católica. El documento fue firmado por Luis Muentes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol.

Sin embargo, la FEF no tomó en cuenta el anuncio de los árbitros y se programó el partido entre Aucas y Universidad Católica de la Sub 18. “No estamos de acuerdo con que se haya levantado la sanción a la Católica por la agresión a los árbitros en abril pasado. No no vamos a presentar el fin de semana. Y si hay sanción para ellos tendremos posturas más radicales”, advirtió Muentes.



En abril pasado, los futbolistas de Católica agredieron a los árbitros en un juego de la 18. En primera instancia el equipo fue sancionado con la suspensión definitiva del campeonato. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones decidió levantar la sanción y el equipo camaratta volvió a jugar. Muentes insistió que hubo agresiones graves y que no se puede levantar la sanción.

Imagen de la agresión durante el partido de la categoría Sub 18 entre Universidad Católica y Aucas, tomada de la cuenta de Twitter @gonzalomelo1952



Miguel Almeida, presidente de Católica, defendió la decisión y el proceso de apelación realizado por el club. Anunció que el fin de semana el equipo Sub 18 se presentará a jugar ante Aucas. “Hubo una mala aplicación del reglamento. Estaban sancionando a todos con la exclusión del equipo. Católica apeló porque no había sentido de que se sancionen a todos. Así lo establece el estatuto de la FIFA”, dijo Almeida.