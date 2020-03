Los árbitros cambian de decisión: pitarán en la fecha 4 bajo protesta y criticaron a la Ecuafútbol

LEA TAMBIÉN

Los árbitros ecuatorianos cambiaron su postura sobre la paralización de actividades para la fecha 4 y 2 de la Serie A y B respectivamente. Este viernes 6 de marzo del 2020, los colegiados convocaron a una rueda de prensa para exponer sus puntos de vista sobre la situación que se vive en la Comisión de Árbitros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Luis Muentes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros Profesionales, aclaró que sí pitarán este fin de semana, pero lo harán bajo protesta. Acusó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en irrespetar el reglamento al designar supuestos árbitros de quinta categoría para los partidos de los torneos de formativas.

"Vamos a dirigir este fin de semana, bajo absoluta protesta, con el conocimiento de la dirigencia y del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de nuestra actitud y de nuestra decisión", dijo Muentes.

También aseguró que su gremio no reconocerá a Carlos Galarza como presidente de la Comisión de Árbitros. Aseguró, una vez más, que es persona no grata para el gremio y lo acusó de "golpeador de árbitros", dijo el excolegiado profesional.

Los jueces se reunieron este jueves 5 de marzo del 2020 con dirigentes de la Ecuafútbol. En aquella reunión no se llegó a un acuerdo, por lo que los directivos arbitrales decidieron levantarse en paro. Pero esa medida fue declinada.

"El presidente de la Federación se ha comprometido a resolver el problema con el arbitraje. Yo no estoy armando complot con ningún dirigente, yo me debo a los árbitros del país. Lo único que pedimos es que sean serios con el fútbol ecuatoriano", expuso.

El malestar con la directiva se produjo también por una supuesta deuda de USD 1 millón, que correspondería a las labores de los árbitros en el 2019.

Sobre la designación de los árbitros para los juegos de formativas, Munetes fue claro. Aseguró que dicha quinta categoría no existe. Que los que aceptaron esa función son personas naturales que no son profesionales y que no conocen las exigencias que se requieren.

El pasado 3 de marzo, el gremio adelantó que no dirigiría los partidos organizados por la FEF, dos días después, se especuló con ampliar la medida a los partidos de la LigaPro, debido a la designación de árbitros amateur para los encuentros de formativas.

"Los árbitros nos sentimos desatendidos, hay una deuda de más de USD 1 millón, hemos abierto el diálogo y ante el compromiso de la FEF de atender nuestros pedidos, dirigiremos en esta jornada”, dijo.

Adelantó además que este 9 de marzo continuarán con reuniones de negociación. Su intención es que se cambie la designación de Galarza, que en años pasados tuvo una discusión con el gremio, tras una agresión a árbitros en Morona Santiago.