La LigaPro desembolsó más de USD 3 millones para el pago de los árbitros en el 2019

La comisión de la LigaPro, que negocia el pago de las remuneraciones a los árbitros, presentará un informe ante el Consejo de Presidentes sobre los avances tras la conversación con el titular del gremio de jueces, Luis Muentes.

La intención de los directivos de la LigaPro es reducir las remuneraciones de los jueces, porque las consideran desproporcionadas. En el 2019, el pago para los colegiados se financió con los derechos de televisión de los clubes.



Nassib Neme, presidente de Emelec, reveló que los jueces triplicaron sus ingresos en el 2019, con relación a lo que percibían en el 2018, cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol era la encargada de pagar sus haberes.



"Ellos percibían USD 1,1 millones con la FEF, con la LigaPro recibieron USD 3,1millones y a partir de eso empiezan las negociaciones", contó Neme, la mañana de este 21 de enero, durante el Consejo de Presidentes de la LigaPro.

El directivo eléctrico aclaró que no se trata de una postura política, ni sancionadora. Desmintió que la propuesta de rebaja tenga que ver con la actuación de los árbitros en los partidos del torneo del 2019.



"Nosotros estamos sacrificando el 10% de nuestros ingresos por derechos de televisión, para el pago del arbitraje. Eso no pasa en Argentina ni en Inglaterra. El fútbol ecuatoriano y los clubes no están en la condición de pagar semejante cifra", dijo.