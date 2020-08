Estos son los árbitros de la fecha 9 del campeonato ecuatoriano LigaPro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La novena fecha de la LigaPro arrancará el viernes 28 de agosto en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y finalizará en el estadio Olímpico Atahualpa. Los partidos del esta jornada se disputarán en siete estadios de siete ciudades del país.

Los organizadores de la LigaPro también establecieron horarios y árbitros para estos cotejos.