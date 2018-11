Chileno Roberto Tobar dirigirá el ida de la final Boca-River de la Libertadores

LEA TAMBIÉN

El árbitro chileno Roberto Tobar dirigirá el partido de ida de la final de la Copa Libertadores entre los argentinos River Plate y Boca Juniors, anunció la Conmebol este viernes, aunque aclaró que el duelo está aún pendiente de una decisión del Tribunal de Disciplina.

El juego, que está previsto el 10 de noviembre en el estadio La Bombonera a partir de las 16:00 locales (19:00 GMT), está “ sujeto al fallo del Tribunal Disciplinario sobre el reclamo del Gremio ” , en el que acusan al técnico 'millonario' Marcelo Gallardo de inferir de forma directa en el duelo del pasado martes en Porto Alegre, pese a estar suspendido.



El martes, River Plate remontó y venció 2-1 a Gremio, actual campeón, y se clasificó para la final de la Copa.



Gallardo había sido sancionado por atrasar la entrada en campo de su once en el intervalo del juego de ida en Buenos Aires, que terminó con resultado favorable para los gaúchos por 1-0.



El 'Muñeco' Gallardo vio el juego de este martes en un palco del estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre. Sin embargo cámaras lo filmaron hablando por handy, supuestamente girando instrucciones a sus asistentes en el banco.



El entrenador también conversó con los jugadores en el vestuario en el medio tiempo.



Tobar, de 40 años, será asistido en las bandas por sus compatriotas Claudio Ríos y Christian Schiemann.



El árbitro chileno condujo el partido de ida en el que el club 'xeneize' se impuso por 2-0 al Palmeiras de Brasil, en la ida de las semifinales en Buenos Aires.



La Conmebol no informó sobre la terna arbitral para el partido de vuelta, el 24 de este mes.