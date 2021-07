Un árbitro demandará a la Federación Alemana por ‘discriminación por edad’

Agencia EFE

El árbitro Manuel Grafe -que no estará en las canchas la próxima temporada por haber cumplido 47 años- demandará a la Federación Alemana de Fútbol por “discriminación por razones de edad”. “Demandaré a la DFB por discriminación por razones de edad. La DFB me quita lo que más alegría me da. Naturalmente también habrá pérdidas económicas y procuraré al menos una compensación para estas últimas”, dijo Grfe en declaraciones al semanario “Die Zeit”.



Grafe es uno de los árbitros más valorados de Alemania, tanto por los observadores como por los jugadores, muchos de los cuales habían pedido que la DFB hiciera una excepción con él a la norma de retirar a los árbitros cuando cumplen 47 años.



“Me hubiera gustado seguir. Mis pies, mis rodillas y mis caderas están en buen estado. Pero la DFB insiste en aplicar una norma antediluviana. Me siento como si pudiera seguir arbitrando al menos hasta los 50 años”, aseguró el árbitro.

Grfe quiere sentar un precedente ante los tribunales que favorezca también a otros árbitros.

“Yo ya no volveré a arbitrar aunque mi demanda prospere”, dijo.