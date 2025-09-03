Un hecho lamentable de violencia y machismo opacó un partido de la Categoría Primera C en Colombia. La árbitra Vanessa Ceballos recibió una agresión por parte de un futbolista durante el encuentro entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca.

El evento se disputó el pasado 30 de agosto en el estadio Chelo de Castro, en Aracataca. Todo quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

La agresión contra Vanessa Ceballos

Corría el minuto 66 cuando Ceballos se dirigió al banco de suplentes para mostrarle la tarjeta roja al jugador Javier Bolívar.

El futbolista reaccionó de manera violenta, encaró a la jueza y le propinó un manotazo en el rostro.

Atónita por lo ocurrido, la árbitra intentó responder a la agresión con una patada, pero la contuvieron miembros del plantel y otros jugadores.

El video del hecho se difundió rápidamente, generando indignación en Colombia y fuera de ella.

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión". Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa — Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025

¿Quién es Vanessa Ceballos?

Ceballos es árbitra del departamento de Magdalena y, pese al incidente, el pasado martes 2 de septiembre fue designada para dirigir la semifinal de la Liga Femenina entre Deportivo Cali y Atlético Nacional en Palmaseca.

La Primera C en Colombia es un torneo interclubes de carácter aficionado, organizado por la Difútbol, que no otorga ascenso al fútbol profesional.

Las disculpas del jugador

Dos días después del hecho, el 1 de septiembre, Javier Bolívar utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas:

“Reconozco que mi comportamiento fue irrespetuoso e inapropiado, impropio de un deportista y de un ser humano”.

En su mensaje intentó justificar la acción alegando que solo quiso apartar el silbato del rostro de la jueza, pese a que en el video se aprecia claramente el golpe.

Finalmente, concluyó:

“Rechazo de manera firme cualquier forma de violencia, en especial contra la mujer. Las mujeres merecen todo nuestro respeto, cuidado y admiración”.

