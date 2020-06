Norberto Araujo: ‘Antes de conocerlo, José Francisco Cevallos me caía mal’

LEA TAMBIÉN

Norberto Araujo, excapitán de Liga de Quito, confesó que el golero José Francisco Cevallos no era de su agrado antes de que ambos formaran una amistad.

“Antes de conocerlo, me caía mal. Me tocó enfrentarlo cuando jugaba para el Deportivo Azogues y odiaba cuando hacía perder el tiempo”, contó Araujo, en una entrevista con Play FM.



Cevallos llegó a Liga de Quito en el 2008 tras dejar el Azogues y la aversión cambió. Ambos se hicieron amigos y con sus compañeros de LDU conquistaron la Copa Libertadores de América. Liga es, hasta la fecha, el único plantel ecuatoriano en conseguir el trofeo continental de ese torneo de clubes.



Araujo, ahora con 41 años y retirado del fútbol profesional, destacó la ‘personalidad bárbara’ de Cevallos bajo el arco. Al compararlo con Alexander Domínguez, expresó que ‘Dida’ “ha sido un mejor arquero que Cevallos en agilidad”. Sin embargo, ponderó que Cevallos daba confianza a sus compañeros por su seguridad durante los encuentros.



Para Araujo, el gran mérito de la conquista de la Libertadores con los albos corresponde al entrenador Edgardo Bauza, quien ‘juntó todas las piezas’.

Araujo estuvo en LDU durante una década, entre el 2010 y el 2017.



Antes también estuvo en el Sport Boys y en Sporting Cristal. Precisamente, recordó que el técnico Jorge Sampaoli lo llamó en el 2002 cuando dirigía al Sport Boys.



Esto le ayudó a consolidar su carrera, pues antes de ello Araujo ya pensaba en el retiro. "Era obrero y me pagaban $200, por lo que quise retirarme. Pero me llamó Sampaoli, quien me conoció en el Renato Cesarini para jugar en Perú”.



Araujo está radicado en Ecuador y destacó su amistad con otros argentinos naturalizados como Matías Oyola, de quien dijo debería ser gerente deportivo de Barcelona SC tras su retiro.