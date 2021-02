Aquiles Álvarez insiste en una sanción para Alfonso Chango del Mushuc Runa

Aquiles Álvarez, dirigente de Barcelona Sporting Club, insiste que se le aplique una sanción a Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa. Esto, por los comentarios que emitió en contra del club, cuando dijo que el equipo se proclamó campeón con supuesta ayuda de la LigaPro.

“El señor Chango vive quejándose de la LigaPro, cuando más bien debería defenderla a muerte. Seguramente, sin la LigaPro, un club como Mushuc Runa no recibiría más que USD 100 mil por derechos de televisión al año, y eso sería por transmitir los partidos que juega de local contra Barcelona, Emelec y Liga de Quito”, recalcó el vicepresidente deportivo del Ídolo del Astillero.



“Chango se queja y acusa, arremete y critica. Ahora, de forma desmedida y con tono de una persona resentida, afirma que Barcelona es campeón gracias a la LigaPro. Por esas declaraciones la FEF y la LigaPro deberían abrirle expediente de oficio y sancionarlo. No puede ser posible que emita ese tipo de comentarios, más aún cuando dirige una cooperativa en la cual la mayoría de sus depositantes son barcelonistas”, enfatizó Aquiles.



El dirigente recalcó que Barcelona emitirá un oficio pidiendo la apertura de expediente en la FEF y en LigaPro, por los comentarios de Chango.



Sobre el tema de las luminarias, Ávarez recalcó que el plan era hacer una donación a Mushuc Runa para poder jugar en Echaleche. También aclaró que su equipo no puede disputar partidos en ese escenario, porque para GolTV, dueño de los derechos de tv del campeonato, el mejor horario para Barcelona es en la noche.