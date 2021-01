Aquiles Álvarez: 'Si le tengo que sacar la mano, se la saco sin problema'

Aquiles Álvarez mantiene su rencilla con Esteban Paz porque considera que las expresiones en su contra ya trascendieron del plano deportivo al personal. Por ello lanzó una advertencia a su colega, en una disputa que se dio durante el torneo LigaPro 2020.

En declaraciones a radio Diblú, de Guayaquil, el vicepresidente de Barcelona sostuvo que "Esteban Paz tiene muchos años en el fútbol y tiene una escuela importante con su padre (Rodrigo), quien es un caballero y a quien respeto muchísimo por toda su gestión. Yo también aprendí de él".



Sin embargo, en el caso de "Esteban en su cuenta de Twitter reclamaba a los árbitros, de Roddy Zambrano, Alfredo Intriago, Comisión de Arbitraje... él se olvida de su trayectoria fue hasta suspendido en su momento, es reincidente", recordó, cuando el torneo nacional aún era organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



"Vamos a ver qué decide la LigaPro, más aún insultando a un dirigente que es vicepresidente de un club de una liga donde él es miembro del Directorio. Yo reclamé lo que yo consideraba pertinente en ese momento. Yo jamás he dicho que Liga ha comprado un arbitraje o sean corruptos ni nada por el estilo", argumentó el directivo canario.



"Pero si después de mis tuits (sobre el nivel paupérrimo del arbitraje) él me insulta y me dice que soy un hipócrita, un payaso... ya entramos en otra cancha (...) Yo si lo veo, yo no me voy a aguantar y si le tengo que sacar la mano, se la saco sin ningún problema", agregó Álvarez.



Ambos dirigentes entraron en disputas verbales a través de los medios por el tema arbitral, en las últimas fechas de la segunda etapa. Barcelona y Liga de Quito peleaban por ganarla. Álvarez cuestionaba que los réferis supuestamente favorecían a los albos.



"A nivel institución tenemos que defendernos. De manea osada pide que se me abra un expediente, cuando él históricamente ha metido 'pressing', yo también pedí una apertura de expediente (...) Él no es ni presidente ni dirigente de Liga de Quito, es un apoderado del equipo y por eso cree que tiene licencia para insultar. Aún así es directivo de la LigaPro", subrayó.