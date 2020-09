Aquiles Álvarez, directivo de Barcelona,  pedirá investigación para el técnico Pablo Repetto de Liga de Quito 

LEA TAMBIÉN

"¿La vida da vueltas?". Ahora Barcelona no descarta pedir una investigación a las declaraciones del técnico uruguayo Pablo Repetto, de Liga de Quito, quien mostró su malestar porque supuestamente los árbitros habrían favorecido a los canarios ante Mushuc Runa.

En declaraciones a radio Diblú, de Guayaquil, Aquiles Álvarez, vicepresidente deportivo del cuadro torero, mostró este martes 8 de septiembre del 2020 su malestar ante lo que expresó el técnico albo.



"Vamos a pedir que se revisen y analicen las declaraciones de Pablo Repetto. No quiero decir que la vida da vueltas, pero no vamos a permitir que se insinúen cosas así sin pruebas. Me parece Repetto está nervioso", expresó el directivo.



Y es que el entrenador de la 'U' dejó entrever que el árbitro Luis Quiroz favoreció a los canarios por la fecha 11, en su visita al Mushuc Runa, en el estadio Bellavista.



"Sí reconozco que era bueno el arbitraje hasta las últimas fechas, pero en el partido de Barcelona hubo una expulsión injusta (al central Luis Romero) y un penal muy claro (para el local)", sostuvo Repetto a radio La Red, de Quito.



Y aseguró que "fueron jugadas muy claras. Escucho a periodistas que dicen que pudo haber estado bien expulsado Romero, pero el penal fue claro", añadió Repetto dejando en claro que le preocupa que estas decisiones podría definir un título a futuro.



"Ojalá que (los árbitros) se mantengan en la tendencia muy buena que han tenido y que no pase lo que pasó la última fecha", concluyó Repetto, lo que generó esa reacción de Álvarez. Esto, porque en su momento, Liga de Quito también pidió que el DT de Barcelona, Fabián Bustos, se retractara y disculpara públicamente porque igualmente supuestamente insinuó que los árbitros favorecían a la 'U' hasta usó el término robo.